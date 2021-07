Len pazuchy, rozkrok a prsia: Hviezdny pár prekvapil svojou nechutnosťou. Seba aj svoje deti sprchujú len výnimočne

Populárna hollywoodska manželská dvojica Ashton Kutcher a Mila Kunis sa musia vyrovnávať s vlnou pohoršenia po nedávnych vyjadreniach. Pred pár dňami totiž svetu prezradili, že seba a aj svoje deti kúpu len výnimočne. Konkrétne len vtedy, keď na sebe majú viditeľnú špinu. Samozrejme, reakcie na seba nenechali dlho čakať a nielen od šokovaných fanúšikov, ale aj od odborníkov.

Ashton Kutcher je v tom však nevinne, všetko prezradila jeho manželka Mila Kunis. Obaja boli nedávno hosťami v podcaste Armchair Expert ich hereckého kolegu Daxa Sheparda, kde vyzradila pomerne intímne detaily zo životov svojej rodiny, píše web IFL Science.

Ako Kunis v rozhovore prezradila, ako malá sa často nekúpala, keďže vyrastala v prostredí, kde jej rodina nemala prístup k horúcej vode. Čo však prekvapuje, je fakt, že seba a ani svoje deti nekúpe príliš často ani teraz, keď teplú vodu má.

„Keď som bola malá, nemali sme teplú vodu, takže som sa často nesprchovala. A keď sa mi narodili deti, tiež som ich každý deň neumývala. Nebola som ten typ rodiča, čo niekedy kúpal svojho novorodenca,“ priznala, pričom dodala, že ani ona sama sa teraz veľmi často nesprchuje.

Kutcher však svoju manželku nenechal v štichu a prezradil aj na seba, že so sprchovaním veľa času nestráca. Maximálne si vraj „napení iba podpazušie a rozkrok“. Mila tiež na rovinu priznala, že v jej prípade sú to „záhyby a prsia“. Ashton následne dodal, že si pravidelne umýva tvár po cvičení v posilňovni. „Po tréningu si vždy šplechnem na tvár trochu vody, aby som sa zbavil tej soli,“ priznal.

Vyjadrenia mnohých ich fanúšikov prekvapili a niektorých rodičov aj pohoršili. Hviezdni manželia totiž nevidia dôvod kúpať svoje deti, pokiaľ na nich žiadna viditeľná špina nie je. A nad týmto krútia hlavou aj odborníci. Tí tvrdia, že aj keď na tele kohokoľvek viditeľná špina nie je, neznamená to, že tam naozaj nie je.

Which way do you face in the shower?

Towards the shower – 44%

Away from the shower – 43% https://t.co/6mNd62TV27 pic.twitter.com/ord6vyrvas

— YouGov (@YouGov) January 22, 2021