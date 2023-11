Spotify Wrapped 2023 je tu. Toto sú najpočúvanejší umelci za posledný rok, servery nevydržali obrovský nápor ľudí

Najpopulárnejšia hudobná streamovacia služba každoročne vydáva súhrn toho najhrávanejšieho za uplynulý rok. Spotify Wrapped 2023 vyšlo práve dnes a okrem personalizovaných štatistík, ktoré si každý používateľ nájde vo svojej aplikácií, poznáme aj tie globálne.

Americká speváčka Taylor Swift je najhranejšou umelkyňou streamovacej služby Spotify v roku 2023. V priebehu terajšieho roka zaznamenala prostredníctvom tejto služby 26,1 miliardy streamov. Zosadila tak z pomyselného trónu portorického latino-trapového a reggaetonového speváka Bad Bunnyho, ktorý bol na 1. mieste tri roky po sebe.

Taylor Swift kraľuje rebríčkom

V rámci tohto roka je Bad Bunny na druhom mieste, nasleduje The Weeknd na treťom, Drake na štvrtom a regionálny mexický hudobník Peso Pluma na piatom. Pre Bad Bunnyho to však nie je až taká zlá správa, keďže jeho album „Un Verano Sin Ti“ z roku 2022 bol druhý rok po sebe najstreamovanejším albumom na Spotify, keď zaznamenal 4,5 miliardy celosvetových streamov. V tejto kategórii je „Midnights“ od Taylor Swift na druhom mieste a „SOS“ od SZA na treťom. Všetky tri albumy vyšli minulý rok.

Najstreamovanejší umelci na Spotify za rok 2023:

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

Najväčším hitom roka je singel Flowers od Miley Cyrus. Na druhej priečke sa umiestnila skladba Kill Bill od speváčky SZA. Na treťom mieste sa ocitol Harry Styles s piesňou As It Was. Štvrtú priečku obsadil Juhokórejčan Jung Kook s piešnou Seven a prvú päticu uzatvára Ella Baila Sola od dvojice Eslabon Armado a Peso Pluma.

Najstreamovanejšie piesne na Spotify za rok 2023:

Flowers – Miley Cyrus Kill Bill – SZA As It Was – Harry Styles Seven (feat. Latto) – Jung Kook, Latto Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma Cruel Summer – Taylor Swift Creepin ’ – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage Calm Down – Rema, Selena Gomez Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira Anti-Hero – Taylor Swift

Kompletné štatistiky za každý mesiac, vrátane najpočúvanejších podcastov, nájdete na tomto odkaze. Spustenie Spotify Wrapped 2023 sa ale nezaobišlo bez problémov. Obrovský nápor používateľov zrejme nevydržali servery a niektorým nefungovala aplikácia či web, informuje The Verge. Problémy by však už mali byť zažehnané.