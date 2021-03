Spôsobuje horší priebeh a účinkujú na neho vakcíny? Odpovede na otázky o juhoafrickej mutácii koronavírusu

Sedem prípadov juhoafrickej mutácie bolo potvrdených na Slovensku z rôznych miest. V hlavnom meste to boli traja ľudia, jedna pozitívna vzorka bola z okresu Stará Ľubovňa, dve vzorky z Dolného Kubína a jedna vzorka z Banskej Bystrice. Podľa hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva boli dodržané všetky protiepidemické a hygienické opatrenia, vrátane domácej izolácie.

Objavil sa v decembri

Juhoafrický variant s oficiálny označením 501Y.V2 bol po prvýkrát spozorovaný v Juhoafrickej republike koncom minulého roka. Vyskytoval sa u osoby z oblasti zálivu Nelsona Mandelu a pochádzal zo vzorky z októbra. Znamená to, že mal dostatok času sa nepozorovane šíriť. Do Európy sa dostal koncom minulého roka.

Od tej doby sa vyskytuje už vo vyše 30 krajinách. Šíri sa aj v rakúskom Tirolsku, prvé prípady zaznamenali aj Česko, Maďarsko a Poľsko.

Vakcíny majú problém, aj keď riešiteľný

To, prečo je juhoafrická mutácia taká znepokojujúca je, že znižuje účinnosť vakcín. Je to kvôli zmenám týkajúcich sa vírusového proteínu, pomocou ktorého sa dostáva do tela. A práve na ňom sú postavené vakcíny. Ak mutácia tento proteín výrazne zmení, očkovanie nemusí byť účinné v dostatočnej miere.

Je však príliš skoro prichádzať so závermi, či juhoafrická mutácia spôsobuje súčasným vakcínam vážne problémy, píše BBC. Pravdou však je, že predbežná štúdia o vakcíne od Pfizer hovorí síce o účinnosti, ale nižšej. Pri Moderne zase nemusí byť imunitná odpoveď dostatočne silná.

V prípade AstraZeneca sa hovorí o “obmedzenej” ochrane pred miernym ochorením, avšak stále by mala chrániť pred závažným priebehom ochorenia. Aj kvôli tejto mutácií sa už výrobcovia vakcín snažia prispôsobovať a dizajnujú svoje vakcíny tak, aby boli účinné aj proti tomuto, či iným variantom.

Mutácia, ktorá “vylepšila” koronavírus

Juhoafrická mutácia koronavírusu vyvoláva obavy z toho, že sa môže rýchlejšie a lepšie šíriť. Znamená to, že by mohol stačiť menší počet vírusových častíc na infikovanie organizmu a koronavírus by tiež mohol ľahšie prenikať do buniek.

Pravdou je, že vírusy mutujú neustále, hovorí sa, že to robia pri každej replikácii. Niektoré vírusy mutujú viac, ako napríklad chrípka, niektoré menej. A medzi tie patrí aj koronavírus. Neznamená to však, že by nemutoval, iba nemutuje v takej veľkej miere, ako už spomínaná chrípka.

Väčšina mutácií je pre vírus znevýhodnením a oslabuje ho. Niekedy sa však stane opak a mutácie vírus v istom smere “vylepšia”. Čo je pre vírus výhoda, je pre človeka (či každý iný organizmus, ktorý vírus napáda) nevýhoda. Vírus tak získa nové vlastnosti, ktoré sa javia preň ako výhodnejšie. Aj z toho dôvodu sú mutácie rizikom, s ktorým však musíme počítať.

Aspoň nejaká dobrá správa

Našťastie sa javí, že juhoafrická mutácia nespôsobuje horší priebeh ochorenia. Takisto nie je viac (ale ani menej) nebezpečná pre rôzne skupiny obyvateľstva. Z toho pohľadu sa javí ako klasický nový koronavírus a najväčšie riziko predstavuje u starších ľudí, či u ľudí so zdravotnými problémami.

Ako sa chrániť proti novej mutácii?

Nielen proti juhoafrickej, ale aj proti akékoľvek inej variante koronavírusu je potrebné brániť sa tak ako doteraz, prípadne ešte viac. Aj keď to už mnohých ľudí unavuje, je teraz najaktuálnejšie pravidelné a dostatočné umývanie si rúk, prípadne ich dezinfikovanie.

Takisto je dôležité nosiť ochranu horných dýchacích ciest. V ideálnom prípade je to certifikovaný respirátor s minimálnym stupňom ochrany FFP2, ktorý je oddnes povinný v MHD či v obchodoch.

Respirátor FFP2 by ste ale mali nosiť aj všade inde. Jeho nosenie síce bude povinné v interiéri až od budúceho týždňa, no nič vám nebráni, aby ste ho začali nosiť už teraz.

Ideálne je respirátor ešte prekryť jednorazovým rúškom (prípadne bavlneným). Nezabudnite na pravidelnú výmenu, jednorazové rúško zahoďte, bavlnené po použití operte a prežehlite. Rovnako meňte aj respirátor, v prípade jednorazových neprekračujte dobu použitia (cca 8 hodín) pri tých, ktoré je možné opakovane použiť, ich vydezinfikujte a sterilizujte podľa návodu výrobcu.

Aj v prípade juhoafrického variantu je okrem ochrany dôležité očkovanie. To, že vakcíny nemusia poskytovať plnú ochranu proti tejto mutácii nie je síce ideálne, avšak vždy je lepšia nejaká, ako žiadna ochrana. Navyše, stále sa ukazuje, že vakcíny poskytujú ochranu pred závažným priebehom ochorenia, čo je z pohľadu ochrany zdravia to najdôležitejšie.