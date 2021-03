Ľudia s touto krvnou skupinou sú na mutácie koronavírusu náchylnejší, ukázal nový výskum vedcov

Je jasné, že obézni ľudia, či ľudia trpiaci autoimunitnými ochoreniami sú náchylnejší a priebeh ochorenia u nich môže byť horší. Nová štúdia však potvrdila, že to, či sa novou mutáciou koronavírusu nakazíte a ako to zvládnete, závisí aj od vašej krvnej skupiny.

Aj nové mutácie preferujú krvnú skupinu A

Už v marci sme vás informovali o tom, že ľudia s rôznymi krvnými skupinami reagujú na koronavírus inak. Ako píše portál Medical Express, odborníkom sa podarilo potvrdiť, že aj novými mutáciami koronavírusu sa rýchlejšie nakazia ľudia s krvnou skupinou A. Odborníci sa zamerali najmä na proteín pokrývajúci povrch vírusu SARS-CoV-2, ktorému sa hovorí RBD (receptor binding domain). Je to tá časť vírusu, za pomoci ktorej sa viaže na hostiteľskú bunku.

Práve vďaka tomu môžu vedci zistiť, ako presne dochádza k nakazeniu človeka. V rámci štúdie sa vedci zaoberali tým, ako RBD vírusu interaguje s protilátkami krvných skupín A, B, AB a 0. Ukázalo sa, že pre koronavírus je najpríťažlivejšia krvná skupina A na respiračných bunkách. Nie však na červených krvinkách. Interakcia je pri iných krvných skupinách menej pravdepodobná.

Ako informuje nová štúdia publikovaná v časopise Blood Advances, znamená to, že ak má človek v pľúcach protilátky krvnej skupiny A, dokáže to vírus rozoznať a následne priľnúť. Odborníci dodávajú, že takéto výskumy sú dôležité najmä preto, lebo krvné skupiny sú dedičné, nie je to niečo, čo môžeme jednoducho zmeniť, aby sme sa pred vírusom chránili.

Vedci dúfajú, že sa podarí nájsť nové metódy liečby, ale aj prevencie

Na druhej strane, čím viac vieme o tom, prečo sa niektorí ľudia nakazia koronavírusom ľahšie ako iní, tým je vyššia šanca, že sa podarí nájsť alebo vyrobiť efektívny liek alebo nové metódy prevencie. Vedci dodávajú, že nový poznatok nie je presnou predpoveďou na to, prečo sa pacient koronavírusom nakazil a prečo je jeho priebeh taký, aký je.

Nákazu totiž ovplyvňuje obrovské množstvo faktorov a toto je len jeden z nich. Nie je teda možné povedať, že človek s krvnou skupinou A sa takmer isto nakazí, kým človek s krvnou skupinou B, AB alebo 0 je v úplnom bezpečí. Vedci v minulosti testovali aj to, ako na rôzne krvné skupiny reaguje napríklad vírus SARS. Podobne ako pri koronavíruse, aj tento vírus preferuje krvnú skupinu A.