Spojili sily spolu s vedcami. Talianskej dedinke sa podarilo zastaviť šírenie koronavírusu

Medzi najviac postihnuté a najviac sledované krajiny patrí v súčasnosti Taliansko. Denne tu pribúdajú obrovské množstvá nových prípadov, talianska dedinka Vó sa však s koronavírusom popasovala. Ako sa jej to podarilo?

Talianska dedinka zastavila šírenie nákazy

Talianska dedinka Vó bola miestom, kde zomrel prvý pacient nakazený koronavírusom. Ako však informuje portál The Guardian, obyvatelia spojili sily s vedcami a šírenie nebezpečného koronavírusu sa im podarilo zastaviť. Kľúčom sú asymptomatickí ľudia, ktorí sa síce necítia zle, no môžu koronavírus prenášať.

Vedci z padovskej univerzity v tejto dedine nenechali nič na náhodu a dvakrát otestovali všetkých 3 300 obyvateľov Vó, vrátane asymptomatických ľudí. Pôvodným cieľom štúdie bolo študovať, ako sa vírus vyvíja a ktoré kategórie ľudí sú ním najviac ohrozené. Keď sa testovanie 6. marca začalo, nakazených bolo 90 obyvateľov dedinky. V súčasnosti však už niekoľko dní nepribudol ani jediný nový prípad.

Scientists say mass tests in Italian town have halted Covid-19 https://t.co/j4zTqOzf8c — The Guardian (@guardian) March 18, 2020

Kľúčom je izolácia asymptomatických jedincov

Môže za to práve rozsiahle testovanie. Keďže testy odhalili aj jedincov, ktorí nemali žiadne príznaky ochorenia, no boli nakazení, bolo možné okamžite ich izolovať a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Odhalených bolo 6 asymptomatických jedincov, ak by neboli izolovaní, dnes by bolo nakazených omnoho viac. Práve preto čoraz viac odborníkov vládu vyzýva, aby zintenzívnila testovanie obyvateľov krajiny. Testovanie nikomu neuškodí, no môže zachrániť množstvo ľudí.

Zorganizovať hromadné testovanie však nie je také jednoduché, vyvstáva množstvo organizačných aj ekonomických problémov. Napríklad, každý test stojí približne 15 eur. Navyše, vírus sa neustále vyvíja, mnohí odborníci si preto myslia, že hromadné testovanie môže byť neefektívne.