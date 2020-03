Znepokojuje ma, že na epidémiu stačí jeden človek. Nový seriál od Netflixu približuje, čomu svet čelí

Novinka z dielne Netflixu s názvom Pandemic: How to Prevent an Outbreak si so svojím príchodom zvolila správne načasovanie. Dokumentárny seriál ukazuje, ako je náš svet pripravený na vypuknutie pandémie obrovských rozmerov, ako sa pripravujú zdravotníci na tieto situácie a čomu všetkému musia čeliť. Usaďte sa a nahliadnite do zákulisia toho, čo dnes prežíva svet tam vonku.

Šesťdielna dokumentárna séria sa zameriava na prácu lekárov a vedcov, ktorí musia byť neustále pripravení na to, že pandémia vypukne. Napriek tomu, že sa seriál zameriava predovšetkým na chrípku, ktorá si v histórii vyžiadala 50 až 100 miliónov životov, spomínaný je aj koronavírus SARS alebo Ebola, ktorej čelí Kongo. S dnešným koronavírusom majú tieto situácie mnoho spoločného.

„Znepokojuje ma, že na epidémiu stačí jeden človek,“ hneď v úvode vysvetľuje situáciu so šírením vírusov odborníčka Dennis Carroll z New Yorku. Rovnakému scenáru čelí dnes časť Zeme, ktorá je zasiahnutá koronavírusom. Seriál vychádzajúci zo skutočných udalostí opisuje, ako sa dá zabrániť šíriť nákaze a čo všetko musia pre to lekári urobiť. Ako vyzerá ich nasadenie v prvej línii pri záchrane životov a čo všetko obetujú.

V histórii už ľudia museli čeliť rôznym pandémiám a vždy je iba otázkou času, kedy príde ďalšia. Dokument ukazuje, ako sme napriek moderným technológiám a vyspelému zdravotníctvu neustále zraniteľní a čo sa môže stať, ak v týchto situáciách nebudeme dodržiavať potrebné opatrenia.

„Nejde o to, či vypukne, ale kedy,“ pokračuje Carroll vo svojich vysvetleniach, ktoré priblížia situáciu, ktorej momentálne podľa britského portálu Guardian čelí 28 krajín z celého sveta. Ako informovala výkonná producentka seriálu Sheri Fink na svojom Twitteri, načasovanie jeho vysielania je náhodné. Dokonca dúfala, že ho uvidíme skôr, než podobná situácia nastane.

People have said the docuseries Pandemic came out at a perfect time, but in fact we made it because some of us had seen the system tested in smaller ways and knew its vulnerabilities. We hoped to inform before, not after, another dangerous pathogen emerged.

