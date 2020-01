SpaceX vyslal na obežnú dráhu Zeme ďalších 60 satelitov. Všetky ich možno sledovať voľným okom aj zo Slovenska

Ak ste včera zhruba niekoľko minút pred 18. hodinou podvečer sledovali nočnú oblohu, mohli ste si všimnúť pás svetiel tiahnúcich sa rovnakou trajektóriou v rade za sebou. Mnohých možno napadlo hneď viacero katastrofických scenárov – od preletu vojenských lietadiel až po možnú návštevu mimozemských civilizácií. V skutočnosti však išlo o satelity americkej spoločnosti SpaceX, ktoré bolo možno sledovať aj z územia Slovenska.

Laikovi v pozorovaní nočnej oblohy to mohlo prísť pomerne zvláštne. Svetlá idúce v páse za sebou totiž neblikali tak, ako to býva zvykom, keď na nočnej oblohe sledujeme napríklad lietadlá. Preto mohol tento „úkaz“ na oblohe mnohých znepokojiť. Popravde sa ale nie je čoho báť. Išlo totiž o pás družíc chystanej siete Starlink, ktoré na obežnú dráhu Zeme vyslala americká spoločnosť SpaceX.

Tá plánuje vyniesť na obežnú dráhu celkovo 12-tisíc takýchto satelitov, ktoré majú umožniť vysokorýchlostný prístup na internet z ktoréhokoľvek miesta na Zemi. Celkovo už SpaceX uskutočnil tri vyslania satelitov na orbit Zeme, pričom ten posledný sa uskutočnil len dnes o 3. hodine a 19. minúte SEČ z mysu Canaveral na Floride. Raketa Falcon 9 tak vyslala do obežnej dráhy Zeme ďalších 60 kusov satelitnej techniky, čím sa firma SpaceX stala spoločnosťou s prevádzkou najväčšieho počtu umelých družíc na svete.

Tie skôr vyslané stále možno sledovať aj zo Slovenska

Včerajší prechod (už dávnejšie na obežnú dráhu vypustených) satelitov bolo možné sledovať vďaka priaznivým podmienkam a na video sa ho podarilo zachytiť jednému z našich čitateľov v Banskej Bystrici. Aj jeho čudný pás svetiel prelietajúcich oblohou prekvapil. „Nič podobné som dovtedy na oblohe nevidel. Najskôr som si myslel, že ide o lietadlá, možno presun tých vojenských, vzhľadom na aktuálnu situáciu v Iraku,“ smeje sa čitateľ Martin, ktorý nám do redakcie video zaslal. To, čo videl na oblohe krátkou pred šiestou večer v pondelok 6. januára, si môžete pozrieť nižšie.

Nie je to nič nezvyčajné (+ vyjadrenie odborníka)

„To, čo videl Martin na nočnej oblohe nebolo nič iné, než druhá séria satelitov Starlink,“ vysvetlil pre portál Interez astronóm Petr Horálek. Ten zároveň potvrdil, že niečo podobné už čoskoro nebude príliš ojedinelé, keďže SpaceX vyslala aj tretiu sériu satelitov. Na to, že budeme takéto svetlá na oblohe vídavať častejšie, si preto budeme musieť zvyknúť. Kedy budú ponad naše hlavy satelity prelietať a bude ich možné vidieť aj z územia Slovenska, si môžete pozrieť aj na webe Heavens Above. Stačí si len nastaviť svoju polohu.

Satelitov Starlink bude viac

SpaceX má v pláne vyniesť na obežnú dráhu celkom 12-tisíc satelitov Starlink, čo chce dosiahnuť zhruba v polovice tejto dekády. Plánuje preto urýchliť štarty rakiet s ďalšími sériami družíc a vysielať ich do vesmíre približne každé dva až tri týždne.

Plán na umiestnenie takéhoto veľkého počtu družíc na obežnú dráhu však vzbudzuje kritiku u niektorých vedcov. Satelity Starlink totiž odrážajú svetlo a naviac budú vysielať veľké množstvo rádiových vĺn. Astronómovia sa preto obávajú, že svetelné a elektromagnetické znečistenie výrazne skomplikuje pozorovanie hviezd zo Zeme.

Kritici tiež upozorňujú, že pohyb takéhoto množstva Starlinkov po orbite znemožní kozmické lety aj pohyb súčasných družíc kvôli hrozbe kolízie. Spoločnosť SpaceX ale tvrdí, že problémy nie sú také vážne a postupne pracuje na ich eliminácii. Jedným z navrhovaýnch riešení má byť aj experimentálny náter na jednej z dnes vyslaných družíc, ktorý by mal tlmiť odrážavosť svetla.

Podobné satelity aj okolo Marsu

SpaceX zároveň dúfa, že satelitná sieť Starlink sa stane kľúčovým zdrojom financovania väčších vesmírnych projektov, ako je napríklad plán kolonizovať planétu Mars.

„Myslíme si, že toto je základný kameň na ceste k založeniu sebestačného mesta na Marse a základne na Mesiaci,“ povedal zakladateľ a šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk v máji krátko pred štartom satelitného projektu. Podobný projekt komunikačných satelitov potom v dlhodobom horizonte Musk plánuje vybudovať aj na obežnej dráhe Marsu.

V súvislosti s dnešným vynesením satelitov na orbit sa spoločnosti tiež podarilo uskutočniť kontrolované pristátie s vyhoreným prvým stupňom nosnej rakety na plošine Of Course I Still Love You v Atlantickom oceáne. SpaceX sa snaží opätovným používaním niektorých častí rakiet znížiť celkové náklady letov do vesmíru. Pre prvý stupeň dnešnej rakety to bol už štvrtý kozmický let, celkovo išlo o 48. úspešné pristátie prvého stupňa rakety Falcon 9 na plávajúcej plošine.

Satelity, z ktorých každý váži asi 260 kilogramov, vyniesla 70-metrová raketa Falcon 9 do výšky približne 290 kilometrov. Družice po sérii testov využijú svoj vlastný pohon, aby sa dostali do výšky 550 kilometrov, kde zaujmú svoju miesto na predom určenej obežnej dráhe.