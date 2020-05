SpaceX spustil zaujímavý vesmírny simulátor. Dokážete pripojiť kozmickú loď k medzinárodnej stanici?

Koncom tohto mesiaca čaká dobývanie vesmíru ďalší dôležitý míľnik. Súkromná spoločnosť SpaceX na svojej kozmickej lodi Crew Dragon dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu dvoch astronautov. Pôjde vôbec o prvú ľudskú posádku na palube rakety tejto súkromnej spoločnosti. Ako to bude počas pripájania lode k ISS vyzerať si môžete vyskúšať v novom simulátore.

Už 27. mája vyštartuje z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride raketa Falcon 9 s kozmickou loďou Crew Dragon spoločnosti SpaceX, ktorá na Medzinárodnú vesmírnu stanicu dopraví dvojicu amerických astronautov. Na Twitteri o tom ešte v polovici apríla informoval riaditeľ NASA Jim Bridenstine, pričom poznamenal, že pôjde vôbec o prvý kozmický let s ľudskou posádkou po 10 rokoch, ktorý odštartuje z územia Spojených štátov amerických.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let’s #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020