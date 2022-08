Už žiadne miesto na svete nebude bez signálu. SpaceX v budúcom roku spustí sieť družíc Starlink

Ich majitelia dostanú prístup k službám aj na najodľahlejších miestach mimo dosahu pozemných zdrojov mobilného signálu, oznámili obe spoločnosti vo štvrtok. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Nová služba bude na obežnej dráhe Zeme využívať sieť družíc Starlink spoločnosti SpaceX Elona Muska.

Už žiadne miesta bez signálu

Na súčasných mobilných telefónoch umožní textové správy (SMS) od konca roku 2023, hlasové hovory a dátové služby budú nasledovať neskôr.

„Dôležité na tom je, že nikde na svete už váš mobilný telefón nebude mať mŕtve zóny,“ povedal Musk počas predstavovania novej služby na základni SpaceX v Texase. Zachráni to podľa neho napríklad životy turistov, ktorí si nedokážu na mieste bez signálu privolať pomoc. „Už nebudeme čítavať o takých tragédiách, ktoré sa stali, keď sa ľudia stratili a boli by v poriadku, keby si boli mohli zavolať pomoc,“ dodal Musk.

Testovanie sa začne v USA

Budúcoročné beta testovanie bude obmedzené na Spojené štáty. Generálny riaditeľ T-Mobile Mike Sievert očakáva, že nová služba bude bezplatná pre väčšinu mobilných programov, aj keď pre používateľov s najlacnejšími službami môže byť za poplatok.

„Je to podobné, ako keby ste na oblohu postavili vežu mobilného signálu. Len je to oveľa ťažšie,“ povedal. Konkurencia na trhu satelitného internetu rýchlo rastie. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos nedávno oznámil, že má v úmysle vypustiť približne 3 200 družíc, Čína pripravuje sieť 13 000 satelitov Kuo-wang (GW) a Európska únia chce do roku 2024 okolo Zeme rozmiestniť približne 250 družíc.