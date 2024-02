Pravidlá futbalu sa zrejme čoskoro úplne zmenia: Hráči budú môcť dostať od rozhodcov modré karty so špeciálnou funkciou

Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá určuje pravidlá futbalu, plánuje predložiť návrh na zavedenie modrej karty vo futbale. Ako referuje web as.com s odvolaním sa na britský denník The Telegraph, novou kartou bude potrestaný hráč v prípade prerušenia nádejnej akcie súpera či nadmerných protestov voči rozhodcovi.

Novinka sa bude testovať

Hráč bude v prípade napomínania modrou kartou vylúčený na desať minút. Zaujímavosťou tejto karty by malo byť to, že po dvoch modrých bude nasledovať červená karta tak, ako je to aj v prípade dvoch žltých kariet. Rovnako červená karta bude nasledovať aj v prípade kombinácie žltej a modrej karty.

Spomenutá modrá karta sa má do futbalu dostať postupne. Anglická Futbalová asociácia (FA) už nechala túto „novinku“ dobrovoľne testovať vo svojich súťažiach. V prípade, že by sa modrá karta začlenila do futbalových pravidiel, bola by to premiérová úprava kartového systému od zavedenia žltých a červených kariet na majstrovstvách sveta v roku 1970.