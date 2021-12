Sníval o tom, že jej lebku rozbije kladivom. Manson po rozchode volal herečke Evan Rachel Woodovej 158-krát denne

Zdá sa však, že tu to ani zďaleka nekončí. Manson totiž v jednom zo starších rozhovorov priznal, že fantazíroval o tom, ako svojej partnerke rozbíja lebku kladivom. Po rozchode s Evan Rachel Woodovou sa s tým nedokázal vyrovnať, jej telefón vyzváňal takmer neustále.

Fantazíroval o tom, ako jej lebku rozbíja kladivom

Spevák Marilyn Manson čelí čoraz väčšej kritike. Ešte aj teraz vyplávajú na povrch desivé detaily o tom, ako zaobchádzal so ženami. V roku 2009 sa v rozhovore pre SPIN Magazine priznal, že po tom, čo sa s Evan Rachel Woodovou rozišli, denne fantazíroval o tom, ako jej lebku rozbíja kladivom. Okrem toho, nedokázal jej prestať vyvolávať, telefón jej zvonil aj 158-krát denne.

Ako informuje portál Insider, Manson v tom čase propagoval svoj najnovší album The High End of a Low. V rozhovore však okrem neho spomenul aj vzťah s herečkou, ktorý začal v roku 2007. Woodová mala v tom čase len 19 rokov, Manson bol takmer o 20 rokov starší. Napriek vekovému rozdielu sa zasnúbili, krátko na to však nasledoval rozchod. Manson sa vyjadril, že kvôli tomu upadol do depresie a mal pocit, že ho Woodová podrazila.

„Zakaždým, keď som jej v ten deň volal, bolo to 158-krát, vzal som žiletku a porezal som sa na tvári alebo na rukách,“ tvrdil spevák. Chcel, aby Woodová fyzicky videla, čo mu urobila. Práve ťažký rozchod údajne inšpiroval aj pesničku I Want to Kill You Like They Do in The Movies (v preklade Chcem ťa zabiť tak, ako to robia vo filmoch).

Verejne ho obvinilo najmenej 16 žien, 4 podali žalobu

Napriek tomu, že rozhovor bol uverejnený už v roku 2009, verejné obvinenie na Mansonovu adresu publikovala herečka na svojom Instagrame až začiatkom tohto roka. Roky pritom podporovala kampane, ktoré bojovali proti domácemu násiliu a sexuálnemu zneužívaniu a hovorila aj o vlastných skúsenostiach. Až teraz sa však prvýkrát odvážila uverejniť nielen svoj príbeh, ale aj meno človeka, ktorý jej spôsobil traumu.

„Mala som vymytý mozog a bola som zmanipulovaná tak, aby som bola submisívna,“ píše Woodová. Dodala, že už nemá strach z následkov a z vydierania. Chcela odhaliť nebezpečného muža skôr, ako ublíži ďalším ženám.

Portál Daily Mail však informoval, že isté obavy v nej predsa len zotrvávajú aj naďalej. Okná na jej dome v Los Angeles sú údajne z nepriestrelného skla, dvere sú kovové a celý pozemok je obohnaný bezpečnostným plotom. Od februára Mansona verejne obvinilo najmenej 16 ďalších žien, 4 z nich podali žalobu za sexuálne napadnutie a ublíženie na zdraví.