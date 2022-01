Manson ju mal znásilniť počas natáčania videoklipu. Woodová popisuje detaily v novom filme, hudobník obvinenia popiera

Na adresu Marilyna Mansona sa sype jedno obvinenie za druhým. Viacero žien ho obvinilo z toho, že ich znásilnil, zamykal ich do zvukotesnej miestnosti, dával im drogy a vymýval im mozog. Podľa Woodovej ju mal Manson prvýkrát zneužiť ešte v roku 2007 počas natáčania klipu k piesni Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand).

Mal ju znásilniť počas natáčania videoklipu

Herečka a speváčka Evan Rachel Woodová sa rozhodla zdokumentovať svoju životnú cestu vo filme Phoenix Rising. Svoju premiéru mal na filmovom festivale Sundance Film Festival, ktorý sa koná práve v týchto dňoch. Ako píše portál The Guardian, podľa herečky malo ísť vo videoklipe, ktorý s Mansonom natáčala, o simulovaný sex. Spevák, vlastným menom Brian Warner, však zmenil plány a rozhodol sa, že sex nebude len predstierať. Akt sa mal bez súhlasu speváčky dokonca odohrať ešte počas toho, ako bežali kamery.

Vo videoklipe mala herečka hrať postavu menom Lolita. Manson ju však údajne tak opil absintom, že v čase natáčania bola ledva pri vedomí a nedokázala sa brániť. Mansonov právnik Howard King sa vyjadril, že všetko sú to len falošné obvinenia. Je nehorázne, že hovorí o natáčaní videoklipu, ktoré prebiehalo pred 15 rokmi, kde bolo prítomných viacero svedkov.

Bol to chaos, necítila sa bezpečne

„Evan bola nielen plne pri vedomí, ale aktívne sa podieľala na trojdňovom natáčaní videoklipu. Aktívna bola aj počas niekoľko týždňov trvajúcich príprav, plánovania a neskôr aj počas postprodukčného strihania. Natáčanie sexuálnej scény trvalo niekoľko hodín a medzi jednotlivými zábermi z rôznych uhlov bolo množstvo prestávok,“ tvrdí vo svojom vyjadrení King.

Brian podľa právnikových slov nemal s herečkou priamo na scéne sex a Woodová si podľa neho pravdu veľmi dobre uvedomuje. Woodová sa však bráni a tvrdí, že nikdy nezažila také neprofesionálne natáčanie ako vtedy. Bol to chaos a necítila sa bezpečne, vraj na ňu nikto nedával pozor. Bola vytrénovaná tak, aby nikdy neodvrávala, nevedela sa preto brániť a povedať nie. Trvá na tom, že bola v podstate znásilnená priamo pred kamerami.

Manson všetko popiera

Po ukončení natáčania videoklipu jej mal Manson dať jasné inštrukcie, ako má proces popisovať pred novinármi. Mala tvrdiť, že sa všetci cítili dobre a bolo to veľmi romantické. Woodová sa údajne bála povedať čokoľvek iné, nechcela speváka nahnevať.

Videoklip však mal byť len začiatkom, násilností v ich vzťahu postupne pribúdalo. Speváčka tvrdí, že v čase, keď s Mansonom tvorili pár (medzi rokmi 2007 až 2010), bola len tínedžerkou a nechávala si ním vymývať mozog. Bola submisívna, lebo ju zmanipuloval. V čase, keď sa prvýkrát stretli, mala herečka len 18 rokov, zatiaľ čo Manson mal 38.

Woodová nie je jediná žena, čo Mansona obviňuje z manipulácie a sexuálneho násilia, pridala sa k nej aj herečka Esmé Bianco. Tá ho dokonca obvinila z toho, že ju týral a mučil. Podľa Mansona však ženy nehovoria pravdu, ale len vlastnú prekrútenú verziu reality. Manson tak čelí až štyrom žalobám, hrozí mu obvinenie zo sexuálneho napadnutia, ublíženia na zdraví, ako aj z domáceho násilia.