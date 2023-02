Marilyn Manson ju mal počas sexu rezať a dávať jej päsť do úst: Modelka priznala, že bola zmanipulovaná a klamala

Ashley Morgan Smithlineová mala s Marilynom Mansonom len krátky románik, no tvrdila, že sa k nej počas neho správal násilnícky. Teraz ale modelka tvrdí, že ju Evan Rachel Woodová zmanipulovala, aby o ich vzťahu klamala.

Ako informuje Mail Online, žena, ktorá predtým tvrdila, že ju Marilyn Manson znásilnil, priznala, že klamala po tom, čo ju zmanipulovala Rachel Evan Woodová, Mansonova bývalá partnerka. 38-ročná modelka Ashley Morgan Smithlineová mala s Mansonom v roku 2010 románik, ktorý trval 6 mesiacov.

V jednom z rozhovorov sa vyjadrila, že ju Woodová, ale aj ďalšie ženy, dotlačili k priznaniu, ktoré ale bolo vymyslené. Vo svojich predchádzajúcich vyhláseniach modelka tvrdila, že ju 54-ročný Manson znásilnil. Mal ju rezať nožom, na ktorom bol hákový kríž a počas sexu jej mal dávať päsť do úst. Speváka nazvala monštrom.

Ashley Morgan Smithline, who previously sued Marilyn Manson for sexual assault, recanted her previous allegations and now claims that she was „manipulated“ into speaking out against the singer. https://t.co/KkkwL7RNI7

— Rolling Stone (@RollingStone) February 23, 2023