Snažila sa pomôcť, dočkala sa len nevhodných komentárov. Zora Czoborová reagovala na kritiku obdivuhodným spôsobom

Dostávala komentáre o tom, ako má čas na cvičenie a nie div, že má krásnu postavu, keď nemá deti. Nik však v tom čase netušil, že Zora po deťoch veľmi túžila, no neboli jej dopriate. Jej príspevky tak zaplavovali nevhodné poznámky, až kým sa nerozhodla prehovoriť a uviesť veci na pravú mieru. Ani vtedy sa však neprajníci úplne nestiahli do úzadia.

Ako sme vás kedysi informovali v článku, Zora Czoborová sa na sociálnej sieti podelila o to, že sa o dieťatko dlho pokúšali, no márne. Úprimne povedala, že sa jej vždy znova a znova zrútil svet, keď zistila, že nie je tehotná a bolo to pre ňu náročné obdobie.

Otvorila citlivú tému

„Nemať dieťa je veľmi bolestivá téma pre všetky ženy, ktoré sa o dieťatko pokúšali, ale im nebolo dopriate tak, ako v mojom prípade… V tomto príspevku síce idem verejne s ,,kožou na trh“, ale chcem ho ako POVZBUDENIE VENOVAŤ ŽENÁM, ktoré sa o dieťatko pokúšajú, poprípade to už v istom momente ako ja vzdali…“ napísala vtedy v príspevku.

Hoci jej príspevok mal byť povzbudením pre všetky páry a ženy, dávajúc im nádej, že hoci to bolí, všetko na konci prebolí, stále sa našli ľudia, ktorí ho dokázali skritizovať. Teraz sa Zora objavila v Teleráne a prehovorila o tom, aké to bolo venovať sa takejto citlivej téme, snažiť sa pomôcť iným a nakoniec za to schytať nevhodné poznámky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Fit pobyt so Zorou Czoborou (@zoraczoborova)

„Našťastie som už, hovorím tomu že veľká, a už to je za mnou. Nie je to vyslovene téma, ktorá by ma nejako zronila,“ priznala fitneska, ktorá si poznámky o tom, ako má čas na seba, keďže je bezdetná, už k telu nepripúšťa. „Už to je u mňa odfiltrované, lebo u mňa to je možno téma naozaj dvadsať rokov dozadu. Už som sa cez to dostala,“ dodala. Sama sa preto rozhodla otvoriť tému neplodnosti a problému s otehotnením a opísať, čo vtedy cítila.

Snažila sa pomôcť

„Snažila som sa pomôcť iným ženám a dala som tam teda tú tému, nech sa rozbehne vlastne nejaký rozhovor pod tým mojím postom. A malo to neskutočný dosah,“ prezradila Zora a dodala: „Neskutočne veľa nielen žien aj mužov a párov mi písalo, ale hlavne do súkromných správ – naozaj, až mám zimomriavky – strašne veľa takých životných situácií, ktorými si prešli a ako si cez to teda prechádzajú.“

Zora sa preto na svojom profile snažila vytvoriť akúsi komunitu ľudí, ktorí si prechádzajú tým istým, aby o sebe vedeli a vedeli si navzájom vyjadriť podporu.

Dala mu na výber