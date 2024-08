Zora Czoborová reagovala na nevhodné komentáre o tom, že nemá deti. Jej úprimné slová vás chytia za srdce

Obľúbená fitnesska Zora Czoborová prehovorila o téme, ktorej sa množstvo žien vyhýba – o nesplnenej túžbe stať sa matkou. Zora je už 10 rokov vydatá za Petra Iliáša a v manželstve je šťastná. Navzájom sa podporujú a milujú, no nikdy sa im nepodarilo svoju rodinu rozšíriť.

Zora na sociálnych sieťach otvorene prehovorila o tom, že sa o dieťatko dlho snažili, no nepodarilo sa. Reagovala na to, že mnohé ženy na ňu útočia slovami, že nemá deti, tak má čas na seba, zdravú stravu či na cvičenie a podobné veci. „Nemať dieťa je veľmi bolestivá téma pre všetky ženy, ktoré sa o dieťatko pokúšali, ale im nebolo dopriate tak, ako v mojom prípade… V tomto príspevku síce idem verejne s ,,kožou na trh“, ale chcem ho ako POVZBUDENIE VENOVAŤ ŽENÁM, ktoré sa o dieťatko pokúšajú, poprípade to už v istom momente ako ja vzdali…“ napísala.

Prehovorila o boji, o ktorom sa nehovorí

„Áno, nebolo to ľahké, nebol to jeden pokus o využitie modernej medicíny, nebola to jediná séria hormonálnych injekcií, ktoré som si pichala každý deň do brucha, nebol to jeden cyklus a obrovské sklamanie, keď som dostala napriek všetkej snahe mojej aj lekárov menštruáciu a ZNOVA A ZNOVA sa mi zrútil svet… verte mi, že nasledovalo more sĺz, depresie, nechuť žiť, nerobiť svoju prácu, nechodiť medzi ľudí, uzatvoriť sa pred svetom vo svojom smútku. Ale to nie je cesta…. Okrem toho, vždy bolo ako mäkký vankúš a ochrana pred všetkou bolesťou okamžite poruke láskavé objatie a láska môjho manžela…“ vysvetlila.