Smrť na horskej dráhe: Dizajnér prišiel s bizarným návrhom, ako dobrovoľne odísť z tohto sveta

Asistovaná samovražda je ešte aj dnes mimoriadne kontroverznou témou. Niektorí sú za to, že človek by mal mať právo skoncovať so svojím životom, ak ho už nečaká nič iné, len utrpenie. Ďalší sú zas absolútne proti. Ak sa už človek pre asistovanú samovraždu či eutanáziu rozhodne, väčšinou sa vykonáva za pomoci liekov. Dizajnér však prichádza s bizarným návrhom. Človek podľa neho môže zomrieť aj na horskej dráhe.

Chce, aby boli posledné momenty ľudí vzrušujúce

Kým niektorí sa ešte stále zaoberajú otázkou, či by eutanázia a asistovaná samovražda mala byť legálna alebo nie, iní sa už posunuli ďalej a uvažujú nad tým, ako ju čo najviac spríjemniť. Bývalý zamestnanec zábavného parku Julijonal Urbonas sa ešte počas doktorandského štúdia na vysokej škole rozhodol, že vytvorí „horskú dráhu smrti“, píše portál IFL Science.

Nápad bol jednoduchý, no zároveň bizarný. Jeho cieľom bolo vytvoriť horskú dráhu, ktorej hlavnou úlohou by bolo usmrtiť človeka, no zároveň mu dopriať posledné momenty vzrušenia a radosti. Horská dráha je naplánovaná tak, aby počas jazdy človek stratil vedomie a napokon zomrel, napísal na svojom webe Urbonas.

Smrť zapríčiní odstredivá sila

Tvorí ju séria slučiek a vďaka odstredivej sile vytláča krv zo životne dôležitých orgánov. Na vrchu horskej dráhy sa ešte človek môže rozhodnúť, že si jazdu neželá podstúpiť. Akonáhle je však jazda spustená, už niet cesty späť. Odstredivá sila zapríčiňuje, že je telo človeka zatlačené do ergonomického sedadla, je takmer celkom znehybnený.

Dýchanie si vyžaduje čím ďalej tým viac námahy. Orgány sú ťahané smerom nadol a pľúca sa napokon celkom vyprázdnia. V tomto momente je už človek pravdepodobne v bezvedomí. Krv sa nahrnie do dolných končatín, čo znamená, že mozog nemá dostatok kyslíka. Následne nastáva definitívny koniec jazdy, ale aj života.

Na Slovensku zákony eutanáziu (usmrtenie na žiadosť pacienta vykoná lekár) ani asistovanú samovraždu (samovražda, ktorú vykoná sám pacient za pomoci inej osoby) nepovoľujú. Vo svojom trápení by však nikto nemal byť sám. Každý má možnosť vyhľadať psychológa či v prípade potreby psychiatra.

Bezplatnú pomoc prostredníctvom mailu, chatu či telefónu poskytne napríklad Krízová linka pomoci (IPčko). Obrátiť sa môžete aj na Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566) alebo Linku detskej istoty LDI (116 111).