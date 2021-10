Psychológ predával lieky na spáchanie samovraždy asi 100 ľuďom. Chce rozpútať debatu o asistovanej samovražde

Asistovaná samovražda je v súčasnosti legálne povolená len v niekoľkých krajinách. Inde ľudia takú možnosť nemajú, musia len vyčkať, kým si po nich napokon smrť príde sama. Holandský psychológ sa však odmieta vzdať a chce, aby ľudia o tejto možnosti diskutovali.

Väzenia sa nebojí, chce, aby sa o probléme diskutovalo

Holandský psychológ Wim van Dijk bez váhania v rozhovore s novinármi priznal, že predal lieky určené na spáchanie samovraždy najmenej 100 ľuďom. Ako píše portál The Guardian, jeho cieľom je prinútiť nielen holandských odborníkov, ale aj laickú verejnosť hovoriť o asistovanej samovražde. 78-ročný Wim sa neobáva toho, že by mohol skončiť za mrežami, najdôležitejšie je pre neho to, aby sa o tomto probléme hovorilo nahlas.

„Som si vedomý toho, aké by to mohlo mať následky. Netrápi ma to. Chcem, aby boli sociálne nepokoje také veľké, aby ich súdnictvo nemohlo len tak ignorovať. Nezaujíma ma, či ma zatknú a zavrú do väzenia. Chcem, aby sa niečo dialo,“ hovorí psychológ. Súčasné holandské zákony hovoria, že človek môže asistovanú samovraždu podstúpiť len za prítomnosti lekára. Aj to len vtedy, ak je jeho utrpenie neznesiteľné a neexistuje šanca na to, že by sa človek vyliečil a jeho stav sa zlepšil.

Van Dijk je členom skupiny Last Will Cooperative, ktorá bojuje za to, aby boli zákony týkajúce sa asistovanej samovraždy menej prísne. Zároveň poskytuje poradenstvo ľuďom, ktorí nad touto alternatívou uvažujú. Jej členom sa stal v roku 2013 po tom, čo jeho manželka zomrela na následky demencie. Skupina bola obvinená z toho, že na stretnutiach s klientmi predáva smrtiace lieky pod názvom Agent X, akékoľvek obvinenia však popiera.

Ľuďom predával smrtiace lieky

Ešte v júli polícia v Eindhovene zatkla 28-ročného muža známeho len ako Alex S, ktorý bol taktiež členom skupiny. Bol totiž podozrivý z toho, že smrtiace lieky predal stovkám ľudí. Najmenej šiesti ľudia údajne po požití liekov zomreli. Van Dijk hovorí, že ľuďom, ktorí sa zúčastňovali stretnutí, často navrhoval, aby počkali, kým moderátor odíde, aby im mohol lieky ponúknuť. Jednu dávku predával za sumu 50 eur.

Priznal, že lieky Agent X poskytol najmenej stovke ľudí preto, aby mali nad svojou vlastnou smrťou kontrolu, a aby sa sami mohli slobodne rozhodnúť, kedy chcú dôstojne zomrieť. Ak sa potvrdí, že psychológ naozaj ľuďom predával smrtiace lieky, a teda asistoval pri samovražde, môžu mu hroziť za mrežami tri roky. Polícia zadržala aj predsedu skupiny Josa van Wijka pre podozrenie, že je súčasťou zločineckej organizácie.

Na Slovensku zákony eutanáziu (usmrtenie na žiadosť pacienta vykoná lekár) ani asistovanú samovraždu (samovražda, ktorú vykoná sám pacient za pomoci inej osoby) nepovoľujú. Vo svojom trápení by však nikto nemal byť sám. Každý má možnosť vyhľadať psychológa či v prípade potreby psychiatra. Bezplatnú pomoc prostredníctvom mailu, chatu či telefónu poskytne napríklad Krízová linka pomoci (IPčko). Obrátiť sa môžete aj na Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566) alebo Linku detskej istoty LDI (116 111).