Slovensko zvládlo ťažký zápas s Dánskom. V tretej tretine si zaistilo 12 bodov v tabuľke

Zápas sa začal šancami na oboch stranách. Lantoši sa snažil ohrozil dánskeho brankára spomedzikruhov a po jeho strele sa dostali do prečíslenia Dáni, svoju príležitosť našťastie nevyužili.

V druhej minúte sa dostal spoza bránky do príležitosti Skalický, no neprekonal dánskeho brankára. Po tejto akcii sme si dokázali vypracovať hneď viacero sľubných príležitostí počas nášho tlaku. V piatej minúte dokonca Kňažko nastrelil tyč Dahmovej brány. V prvých ôsmych minútach sme Dánov nepustili k ničomu, väčšinu času sa hralo v našej útočnej tretine.

V ôsmej minúte sa do obrovskej šance dostal aj náš súper keď sa sám pred bránkou ocitol Olesen, z bekendu však netrafil bránku. O dve minúty na to sa dostal Studenič do samostatného nájazdu, Dahma ale neprekonal. Pár sekúnd na to po Cehlárikovej prihrávke netrafil prázdnu bránku Hrivík.

V jedenástej minúte sme sa museli prvýkrát brániť, Gernát dostal za krošček 2 + 10 minút. Oslabovej hre sme našťastie úspešne ubránili.

Tri minúty pred koncom prvej tretiny sme mali možnosť otvoriť skóre v našej presilovej hre po hákovaní Jensena. Napriek tomu, že sme celú presilovku hrali v útočnom pásme, nepodarilo sa nám vážnejšie ohroziť Dahma. V prvej tretine sa tak už nič nestalo a my sme gól nevideli.

Druhá tretina

Prvú minútu druhej tretiny nás zatlačili Dáni v našom obrannom pásme a Hudáček musel vytiahnuť jeden zo svojich skvelých zákrokov. Následne skvele zblokoval strelu od modrej čiary Studenič, ktorého puk zasiahol do hornej časti tela a otrasený musel ísť na striedačku, našťastie však dokázal pokračovať v zápase.

V nasledujúcich piatich minútach sme však opäť prebrali hru do našich rúk no opäť sme doplácali na slabšiu efektivitu v koncovke. Po našom tlaku sa hral hokej bez výrazných šancí, z jednej strany na druhú a hráči sa dostávali do streleckých príležitostí iba sporadicky.

Do výraznejšej príležitosti sa dostal 4 minúty pred koncom Krištof po prihrávke Studeniča spoza bránky, no ani z tejto strely gól nepadol. Obrovskú šancu mal 90 sekúnd pred koncom druhej tretiny Kelemen po skvelej práci Krištofa za bránkou, bohužiaľ však ani z tejto príležitosti gól nepadol. Ani v druhej tretine sme gól nevideli my sme pred treťou tretinou šli do šatní za stavu 0:0.

Tretia tretina

Hneď v úvode tretej tretiny sa dostal náš súper do troch veľkých príležitostí, podržal nás ale skvelý Hudáček. Po troch minútach si dokázala aj naša štvrtá formácia vypracoval veľmi peknú príležitosť, avšak ani z aktivity Buca a Slafkovského gól nepadol.

V ôsmej minúte nastreľoval puk pred bránku Lantoši a odrazený puk dorazil do prázdnej bránky Cehlárik, my sme tak dokázali streliť prvý gól zápasu.

Dánsku sa v nasledujúcich minútach podarilo zatlačiť našich hokejistov do nášho obranného pásma a vypracovali si viacero príležitostí.

Po dlhšej odmlke kvôli problémom s osvetlením sa obraz hry zmenil. Dáni už neboli tak v hre a do nej sme sa dostali práve my. 8 minút pred koncom sme sa dostali do útočného pásma a po skvelej strely sa podarilo Jánošíkovi streliť druhý gól Slovenska.

V 15. minúte sme sa však museli brániť v našej druhej oslabovej hre. Na dve minúty si musel ísť na trestnú lavicu sadnúť Roman za seknutie brankára Dahma. Dáni nás dokázali držať v našom obrannom pásme no aj vďaka Hudáčkovi sme gól neinkasovali.

Minútu pred koncom hrali Dáni bez brankára. Gól už nepadol a my sme dokázali vyhrať 2:0.

Ďalší zápas odohrá Slovensko proti Švédsku už zajtra, 30. mája o 19:15.