Slovensko získalo 100-tisíc vakcín od Pfizeru. Oznámil to premiér Igor Matovič v statuse na Facebooku

Najskôr v dvoch statusoch reagoval na aktuálnu politickú situáciu, teraz aj na nákup, ktorý sa Slovensku podaril. Malo by k nám doraziť ďalších 100-tisíc dávok od firmy BioNTech/Pfizer.

Koaliční partneri nasadili Sputnik V ako najťažšiu zbraň na rozbitie vlastnej vlády, skonštatoval na sociálnej sieti v stredu popoludní premiér Igor Matovič. Uviedol to po kritike v koalícii po nákupe ruskej vakcíny a výzvach na rekonštrukciu vlády.

“Sputnikom sa zaočkujú len tí, ktorí chcú, a preto zneužívať dovoz vakcíny a moju prítomnosť na košickom letisku ako dôvod na pád vlády, je mimoriadne zvláštne,” poznamenal Matovič. Predseda vlády tvrdí, že 11 mesiacov obhajuje nepopulárne a ťažké rozhodnutia, ktorých cieľom je chrániť životy a zdravie ľudí. “Jedenásť mesiacov mi v tom opakovane pre percentá obľuby podrážajú nohy ľudia, od ktorých by som skôr očakával podporu,” dodal.

100-tisíc vakcín

Premiér v najnovšom statuse informoval, že na Slovensko dorazia ďalšie vakcíny, konkrétne 100-tisíc od Pfizeru. “Slovensko sa v ťažkých časoch môže spoľahnúť aj na európskych partnerov. Som veľmi rád, že sa nám dnes podarilo finálne dosiahnuť dohodu na tzv. sos dávkach vakcín,” napísal.

Dohodli sme 100 000 vakcín BioNTech/Pfizer navyše pre Slovensko ❤️❤️❤️ Slovensko sa v ťažkých časoch môže spoľahnúť aj… Uverejnil používateľ Igor Matovic Streda 3. marca 2021

Od apríla by sa mali dodávky registrovaných vakcín výraznejšie zlepšiť, o.i. aj preto, že by mala byť Európskou liekovou agentúrou (EMA) schválená v poradí 4. vakcína Johnson and Johnson. Pri nej stačí len jedna dávka. Rovnako sa nám podľa premiéra ozývajú európski partneri a ponúkajú pomocnú ruku pre zdravotníkov, pacientov vo vážnom stave a nemocnice. Ide o Rumunsko, Poľsko, Nemecko, Belgicko, Dánsko, Bulharsko či Slovinsko, krajiny ponúkajú zdravotnícke tímy či lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti.