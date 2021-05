Slovensko je pre Česko aj naďalej červená krajina. Jedinú výnimku pri cestovaní majú zaočkovaní

Slovensko zostane aj naďalej pre Českú republiku zaradené medzi krajinami s vysokým rizikom nákazy, teda tzv. medzi červenými krajinami. Na svojom webe o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Podľa rezortu diplomacie to v praxi znamená, že slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Formulár, karanténa a testovanie

Pred vstupom do Česka je potrebné vyplniť príjazdový formulár, poslať ho príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole. Po príchode do susednej krajiny je potrebné zostať v domácej izolácii do predloženia ďalšieho negatívneho RT-PCR testu. Domácu izoláciu je však možné ukončiť aj hneď po obdržaní negatívneho PCR testu.

Následne treba vykonať druhý RT-PCR test, no na vlastné náklady, v Česku najneskôr do piatich dní od vstupu do krajiny. Výsledok druhého RT-PCR testu je podľa MZVEZ SR potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu. Po dobu 14 dní od príchodu do Českej republiky treba všade s výnimkou domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch. Povinnosť vyplniť príjazdový formulár majú aj osoby zaočkované na Slovensku.

Výnimka pre očkovaných

Pri ich vstupe na územie Česka sa však na týchto ľudí nebudú vzťahovať žiadne karanténne pravidlá, pokiaľ sa preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR, a to už aj po uplynutí 22 dní od prvej očkovacej dávky mRNA/vektorovej vakcíny.

Česká republika od pondelka uvoľnila viacero protipandemických opatrení. Otvorili sa vnútorné priestory reštaurácií, plavárne, sauny a wellness centrá. Pri návšteve reštaurácií, divadiel, wellness centier, športových udalostí a ďalších podujatí bude potrebné potvrdenie o očkovaní, teste alebo prekonaní ochorenia COVID-19 v období posledných 180 dní.

Uvoľnené opatrenia

V reštauráciách bude môcť byť len toľko hostí, koľko je v prevádzke miest na sedenie. Pri jednom stole môžu sedieť najviac štyri osoby, píše spravodajský server Novinky.cz. Živá hudba a tanec budú v podnikoch zakázané, hostia musia dodržiavať rozstupy a mimo konzumácie jedál a nápojov mať prekryté dýchacie cesty.

Reštaurácie sú jediný typ zariadenia, kde na vstup stačí samotest, pripomínajú Novinky.cz. V ostatných prevádzkach a službách je potrebný negatívny test z oficiálneho odberového miesta. V bazénoch a na kúpaliskách platí limit jednej osoby na 15 metrov štvorcových. Prekrytie dýchacích ciest bude povinné na odpočinkových plochách, nie však vo vode.

Sauny a soľné jaskyne môžu fungovať na 30 percent svojej kapacity. Rovnaký limit platí i na športoviskách, kde je možné využívať i šatne. Otvorili sa i herne a kasína a počet účastníkov na kongresoch a konferenciách sa zvýšil na 250 osôb vo vnútri i na vonkajšom priestranstve. Takisto v ČR opäť fungujú i hudobné, herné, tanečné či spoločenské kluby a diskotéky – nesmie sa však na nich tancovať.