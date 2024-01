Slovensko čaká ďalšia mrazivá noc, niektoré časti zajtra zasype sneh. Potom príde veľká zmena

V niektorých okresoch Košického, Prešovského a Žilinského kraja treba od stredy 22.00 h do štvrtka (11. 1.) 9.00 h rátať s nízkymi teplotami od -15 do -17 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe a pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.

SHMÚ upozornil, že v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa treba rátať s nízkymi teplotami od -15 do -17 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji sa tieto nízke teploty môžu vyskytovať v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca. Vo všetkých okresoch vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa.

Hydrológovia informovali, že pre okres Malacky naďalej platí výstraha prvého stupňa pred povodňami. Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v okresoch Trebišov – bez Roňavy a Michalovce.

Na niektorých miestach bude snežiť

Ako informuje portál iMeteo, situácia na Slovensku sa v nadchádzajúcich dňoch zmení. „Zaujímavé na celej situácii je však fakt, že do našej oblasti mieri ešte chladnejšia vzduchová hmota, akú sme tu mali. No keďže táto vzduchová hmota bude vlhšia a oblačnosti bude viac, tak také nízke teploty, aké sme zaznamenávali posledné noci sa už neočakávajú,“ informuje portál na svojom webe.

„Počas štvrtka začne počasie na našom území od severu ovplyvňovať studený front. Tento studený front prinesie na celé naše územie veľa oblačnosti a dokonca aj sneženie. Sneženie sa však nebude vyskytovať všade. Na snehové zrážky sa treba pripraviť len v oblasti severného Slovenska,“ píše iMeteo vo svojej predpovedi.

„Snežiť by malo na severe Kysúc, Oravy, Spiša a na severovýchode Slovenska, kde by mohlo napadnúť od poprašku, maximálne do 5 cm. Očakávané snehové zrážky tak nebudú výrazné,“ informuje.

„Víkend by sa mal niesť v znamení premenlivej oblačnosti. Nočné teploty budú na celom území klesať pod nulu, no tuhé mrazy sa neočakávajú. Počas nasledujúcich dní by sa denné teploty mali pohybovať väčšinou v intervale od -3 do +4 °C. Aktuálne predikcie naznačujú, že otepľovať by sa malo postupne a výraznejšie oteplenie sa očakáva v budúcom týždni,“ dodáva portál iMeteo.