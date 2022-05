Slovenka Lenka, ktorá s manželom vyhrala 123 miliónov, stále jazdí na ojazdenom aute. Takto vyzerá ich život dnes

Príbehy o ľuďoch, ktorí sa vďaka úspešnému tiketu v lotérii stali zo dňa na deň milionármi, sa po svete líšia. Niektorých to naspäť rýchlo zruinovalo, pričom Lenka a jej britský manžel jazdia stále ojazdeným autom a pracujú v obchode. Takto vyzerá ich život tri roky po obrovskej peňažnej výhre.

Po svete existujú desiatky prípadov, kedy sa ľudia s bežným životom a povolaním stali vďaka lotérii „cez noc“ milionármi. Niektorí sa nedokázali zžiť s týmto životným štýlom a po pár rokoch boli opäť na rovnakej finančnej aj životnej úrovni, ako pred výhrou, možno aj horšie.

Odlišným prípadom je však Slovenka Lenka a jej manžel Steve. Rodina Thomsonovcov žije v anglickom meste Kent, ktoré je od Londýna vzdialené približne hodinu jazdy autom. Do veľkého rodinného domu s bazénom, tenisovým kurtom či párty domčekom sa však presťahovali len nedávno, konkrétne po výhre 123 miliónov eur v lotérii, pripomína LAD Bible.

Stále jazdia ojazdeným autom a pracujú

Pár sa stál mediálne známym po tom, čo v roku 2019 uspel v lotérii a domov si teda niesli 10. najvyššiu výhru v histórii anglickej lotérie. Zatiaľ čo iní ľudia by sa v tom momente prestali obhliadať za hocičím „lacným“ alebo opotrebovaným, rodina Thomsonovcov ostala pri zemi a život si zariadili úplne inak.

Väčšina ľudí by si po takejto značnej výhre, ktorá vo viacerých scenároch vie zabezpečiť váš aj ďalšie generácie na celý život, prestala pracovať a užívala si všetko, o čom kedy snívali. Aj v tejto téme sú Lenka a Steve obdivuhodní.

Peniaze investovali, zmenou bolo aj presťahovanie

Kúpili si ojazdený minivan, pričom Steve Thomson stále vlastní a pracuje v obchode pre kutilov, ktorý sa zameriava na okná. Pár tiež značnú čiastku peňazí investoval do fondov a bánk, kde majú potenciál zarobiť po rokoch ešte viac peňazí.

Ako to teda vyzerá, Lenka a Steve Thomsonovci sa „vyšantili“ len na dome, do ktorého sa presťahovali. „Deti majú konečne vlastné izby. Síce možno ide o jednoduchú vec, no o tomto vždy snívali,“ povedala skromne Slovenka. Jej manžel k tejto téme dodal, že presťahovanie sa do nového domu bola pre rodinu obrovskou životnou zmenou.