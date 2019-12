Stavbár, ktorý so Slovenkou vyhral 122-miliónov eur, bude pracovať zadarmo. Chce ľuďom urobiť pekné Vianoce

Pravdepodobne ste zachytili príbeh Angličana Steva Thomsona a jeho manželky Slovenky Lenky, ktorí vyhrali rozprávkový jackpot 105 miliónov libier (122 miliónov eur) v hre EuroMillions. Napriek tomu si zachovávajú chladnú hlavu a Steve sa dokonca rozhodol, že bude robiť zadarmo.

Steve sa rozhodol dokončiť začatú prácu v stavebníctve a nesklamať ľudí, pre ktorých robil. Ich zákazky teda dokončí. Aby ale aj oni mali radosť z jeho výhry, nebude si za svoju prácu nič účtovať, ako informuje portál Daily Mail. Momentálne síce pracuje iba na polovičný úväzok, aby dokázal šok z výhry spracovať, no svoju prácu chce dokončiť.

Manželia si najskôr mysleli, že vyhrali „len“ 122-tisíc a netušili, že ide o milióny. Teraz sú z nich boháči s finančným majetkom väčším, než majú na konte britské hviezdy ako Emma Watson či hudobník Harry Styles.

Jackpot! British couple win 105-million-pound lottery💰 Self-employed builder Steve Thomson and his wife Lenka Thomson, the latest EuroMillion grand prize recipients from West Sussex, have just become the richest-ever lottery winners in Britain. pic.twitter.com/pQmWJ2dRSq — CGTN (@CGTNOfficial) November 27, 2019



Ako informuje portál Babské veci, 42-ročný Steve povedal, že víťazstvo bolo pre neho a pre jeho rodinu cesta na emocionálnu horskú dráhu. „Je to stresujúce. Stále nespím a dobre nejem. Cítim sa však normálne a chcem, aby to tak aj zostalo. Pokúšam sa nejaké veci dokončiť pred Vianocami a aj keď nedokážem dokončiť všetko, robím čo môžem, pomedzi stretnutia“, povedal. Lenka od zistenia, koľko peňazí získali, prestala chodiť do práce v miestnom obchode.

To, že peniaze im nestúpli do hlavy, dokazuje aj to, že namiesto nového a drahého auta si kúpili jazdené auto. Steve navyše stále používa starú žltú pracovnú dodávku, keďže nemá pre neho význam kúpiť si novú, kým dokončí začatú prácu a potom prestane pracovať aj on.

Congratulations to builder Steve Thomson on his lottery win! What would you spend £105 million on? (#TradesTalk merch is very reasonably priced 😂)https://t.co/RYcbSqKt7L — #TradesTalk (@TradesTalk) November 28, 2019



Steve podával tikety 25 rokov práve v obchode, kde pracovala aj Lenka. S ňou má tri deti a plánujú sa presťahovať z malého bytu do domu, aby každé dieťa malo vlastnú izbu. Teraz sa ale sústredia na Vianoce, na ktoré kvôli výhre nemali zatiaľ čas.

Ich deti majú tiež vysnívané darčeky, ktoré by chceli, aby im rodičia z výhry kúpili. Najmladšia 8-ročná dcéra chce ružový iPhone, starší, 10-ročný syn, by chcel auto Tesla.

V každom prípade je jasné, že život tejto rodiny už nebude taký, ako predtým, ale dúfajú, že budú mať stále harmonický priebeh a o to práve ide.