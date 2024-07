Slováci sa tešili na bezplatné diaľničné úseky od júla, v situácii nastal zvrat. Pôvodný plán sa mení, toto je nový termín

Ešte v apríli sme vás informovali o tom, že obchvaty niektorých miest by mohli byť od júla oslobodené od diaľničných známok. Týkať by sa to malo celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova. Cieľom tejto zmeny je odľahčiť dopravu v mestách. Ako teraz uvádza portál oPeniazoch.sk, avizovaný termín sa mení.

„Minister dopravy navrhne vláde SR, aby sme oslobodili od diaľničných známok takzvané obchvaty miest. Nejaké úseky, pokiaľ ide o mestá, sú už oslobodené. No môžem povedať, že sa to bude týkať celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova,“ uviedol ešte v apríli premiér Robert Fico. Zabezpečiť by sa tým podľa neho mohla vyššia priepustnosť mestských prieťahov a miestnych ciest a tento krok by taktiež mohol pomôcť predchádzať dopravným zápcham a hluku.

Upresnil, že novinka by sa mala týkať iba osobných motorových vozidiel a neskôr sa špecifikoval aj termín. Pôvodne sa s príjemnou zmenou počítalo už od júla tohto roka, no nové informácie motoristov nepotešia. Príslušná vyhláška sa do praxe nedostala a podľa vyjadrenia ministerstva to súvisí s inou dopravnou novelou.

„Posunutie účinnosti tejto vyhlášky súvisí s účinnosťou novely zákona o diaľničnej známke, ktorá vstúpi do platnosti rovnako 1. augusta,“ uviedla pre web oPeniazoch hovorkyňa rezortu dopravy. Z dostupných informácií teda vyplýva, že bezplatné úseky slovenských diaľnic vstúpia do platnosti práve v termíne od 1. augusta. Rovnako tak už bude v platnosti aj nový, jednodňový typ diaľničnej známky.

Po novom už vyše 200 bezplatných kilometrov slovenských diaľnic bude označených príslušnými dopravnými značkami tak, aby vodiči mali prehľad, kedy vstupujú do bezplatnej zóny („Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou“ pozn. red.) a naopak, kedy by ju mali opustiť („Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou“ pozn. red.).