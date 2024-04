Dobrá správa pre vodičov na Slovensku: Po vybraných úsekoch diaľníc zrejme budeme môcť jazdiť zadarmo, toto je dôvod

Obchvaty niektorých miest by mohli byť oslobodené od diaľničných známok. Týkať by sa to malo celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova. Cieľom je odľahčiť dopravu v mestách. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v piatok po stretnutí s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).

„Minister dopravy navrhne vláde SR, aby sme oslobodili od diaľničných známok takzvané obchvaty miest. Nejaké úseky, pokiaľ ide o mestá, sú už oslobodené. No môžem povedať, že sa to bude týkať celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova,“ uviedol premiér.

Oslobodenie obchvatov od diaľničných poplatkov má platiť len pre osobné vozidlá. Ráž avizoval, že by sa tak mohlo stať od septembra tohto roka.

Výpadok tržieb by mal byť minimálny

Výpadok tržieb bude podľa ministra dopravy minimálny. „Po prepočte je výpadok tržieb z toho absolútne minimálny, pretože presne to sú občania, ktorí by normálne štandardne tú diaľničnú známku kúpenú nemali a nechodia po obchvate. Ale keď im ten obchvat dáme zadarmo, tak ich to bude motivovať, aby mestá išli po obchvate,“ uviedol Ráž s tým, že to môže byť spôsob, ako smerovať dopravu na diaľničné obchvaty a umožniť tak ekologickejší život v mestách.

Opozičné KDH víta rozhodnutie ministerstva dopravy oslobodiť vybrané úseky diaľnic od úhrady diaľničnej známky. Podľa predsedu KDH Milana Majerského takúto požiadavku vnímali aj od občanov.

„Mnoho obyvateľov napríklad denne dochádza do práce na opačný koniec miest, ale inak necestujú po celom Slovensku. Úseky diaľnic kvôli úhrade nevyužívajú, a tak zahlcujú dopravu v mestách, čo má rovnako negatívny dosah na životné prostredie. Preto som veľmi rád, že občania budú môcť využiť bezplatne úseky diaľnic a uľahčí im to život,“ uviedol Majerský.