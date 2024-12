Slováci pri cestovaní zaznamenali problémy s novými dokladmi. Je to iba dočasné, odkazuje ministerstvo vnútra

Ešte koncom novembra sme vás informovali o problémoch, ktoré mohli Slováci zaznamenať pri cestovaní s novými pasmi. Na problém upozornil vo faktickej poznáme počas rokovania parlamentu bývalý štátny tajomník rezortu investícií a informatizácie, Ján Hargaš. My sme zisťovali príčiny problému.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Ak máte nový pas, tak, žiaľ, nemôžete ísť tou automatickou čítačkou, ale musíte ísť k okienku, kde vás príslušník legitimizuje,“ vyjadril sa pred pár dňami poslanec Hargaš. Podľa jeho správ, komplikácie zaregistrovali na bratislavskom letisku, kde boli inštalované nové automatické čítačky pasov. Tie by mali prečítať údaje z pasu a po krátkej kontrole pustiť cestujúceho cez bránu ďalej.

Z našich vlastných skúseností však problémy neboli iba na Slovensku. Pri nedávnej ceste do Londýna sme komplikácie pri načítaní nového dokladu zaznamenali aj my. Bolo to na letiskách Stansted a Luton. Automatizovaný prístroj nedokázal nový „národný“ cestovný pas načítať a zamestnanci letiska nás požiadali, aby sme sa išli preukázať fyzickému pracovníkovi. Ako nám odkázalo ministerstvo, ide iba o dočasný problém.

„Vzhľadom na skutočnosť, že boli zmenené vzory cestovných dokladov, je možné, že niektoré systémy hraničných kontrol nemajú aktualizované databázy bezpečnostných prvkov. Pri kontrole dokladu sa ako jeden z bezpečnostných prvkov kontroluje aj prefix dokladu, ktorý bol upravovaný,“ vysvetlil pre interez Matej Neumann, hovorca rezortu vnútra. Ako ďalej uviedol, predmetná informácia bude do databázy zapracovaná začiatkom decembra. Problémy by tak nemali pokračovať.

Ministerstvo taktiež upozornilo, že obdobný problém môže nastať aj v zahraničí. Dôvod je rovnaký a komplikácie tak môžu trvať dovtedy, kým sa jednotlivé databázy neaktualizujú. „Aktualizácia rôznych databáz si vyžaduje určité krátke prechodné obdobie, počas ktorého sa môže stať, že systémy nemusia automatizovane verifikovať cestovný doklad,“ dodal Neumann. Rezort nám na záver odkázal, že pasy sú plne funkčné a súčasné problémy sú iba dočasné.