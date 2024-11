Ak cestujete s novým “národným” pasom, môžete naraziť na problém. Automatizované hraničné terminály vás nemusia pustiť

Mnohé európske letiská sa snažia cestujúcim uľahčiť prechod kontrolami a znížiť tak čakacie doby v dlhých radoch. Najnovšie to robia pomocou takzvaných automatizovaných hraničných terminálov, ktoré fungujú bez fyzického pracovníka. Stačí vám tak iba načítať cestovný pas a prejsť bránou. S tým však môžu mať niektorí Slováci problém.

Na problém upozornil vo faktickej poznáme počas rokovania parlamentu bývalý štátny tajomník rezortu investícií a informatizácie, Ján Hargaš, informuje o tom portál Živé.sk. Podľa jeho správ, komplikácie zaregistrovali na bratislavskom letisku, kde boli inštalované nové automatické čítačky pasov. Tie by mali prečítať údaje z pasu a po krátkej kontrole pustiť cestujúceho cez bránu ďalej.

Ako ďalej z informácií vyplýva, zatiaľ nie je jasné, či je problém na strane pasov, respektíve spomínaných brán. „Ak máte nový pas, tak, žiaľ, nemôžete ísť tou automatickou čítačkou, ale musíte ísť k okienku, kde vás príslušník legitimizuje,“ vyjadril sa ďalej poslanec Hargaš. Nebolo to pritom tak dávno, čo mali slovenskí občania problémy s novými vydanými cestovnými dokladmi. Vtedy sa problém identifikoval v čipoch a týkal sa približne 30-tisíc dokladov.

Z našich vlastných skúseností však problémy nie sú iba na Slovensku. Pri nedávnej ceste do Londýna sme komplikácie pri načítaní nového dokladu zaznamenali aj my. Bolo to na letiskách Stansted a Luton. Automatizovaný prístroj nedokázal nový „národný“ cestovný pas načítať a zamestnanci letiska nás požiadali, aby sme sa išli preukázať fyzickému pracovníkovi. Momentálne je ťažké skonštatovať, či išlo iba o náhodu, alebo majú pasy skutočne problém.

Ak by išlo o systémovú chybu, neznamená to, že cestovný pas je neplatný. V minulosti štát takéto pochybenia bezplatne napravil. S otázkami sme sa obrátili aj na rezort vnútra, ktorý nám zatiaľ stanovisko neposkytol. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.