O prácu prídu stovky ľudí, ďalší nedostanú mzdy či odmeny. Známa spoločnosť čelí vážnym problémom, má obrovské dlhy

Zlá ekonomická situácia, vysoké ceny energií, inflácia, problémy u dodávateľov, ale tiež prepúšťanie. V posledných mesiacoch sa s negatívnymi správami akoby roztrhlo vrece a existenčné komplikácie sa nevyhýbajú ani najväčším hráčom. Najnovšie alarmujúci stav hlási tradičný rakúsky gigant – KTM.

KTM patrí do materskej skupiny Pierer Mobility, čo je najväčší európsky výrobca motocyklov a bicyklov, pod ktorého krídla patria značky ako KTM, Husqvarna, MV Agusta či GASGAS. Ako informoval portál Index, spoločnosť počas minulého týždňa požiadala úrady o reštrukturalizáciu. Do tohto procesu sa pritom nedostala len KTM, ale aj jej ďalšie dve dcérske spoločnosti zamerané na výskum a výrobu komponentov.

V posledných rokoch bola KTM úspešnou firmou, ktorej sa každoročne darilo a prepisovala svoje historické zisky. Zlomovým bodom sa stalo obdobie pandémie covidu, kedy spoločnosť masívnejšie investovala do rozšírenia výroby. Táto investícia však znamenala zadlženie, ktoré sa rokmi prehĺbilo a dnes údajne presiahlo úroveň dvoch miliárd eur. Okrem zvyšujúcich sa úrokov, rolu zohralo niekoľko ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú prakticky celý priemyselný segment.

O prácu príde 350 ľudí

Ako iné firmy, tak aj KTM v súčasnosti bojuje s vysokou infláciou, rastúcimi mzdami a zvyšujúcimi sa energetickými výdajmi. Okrem nich si prechádza obdobím, kedy je po ich produktoch nižší dopyt, čo sa jasne odrazilo na hospodárskych výsledkoch. Podľa Indexu finančné výsledky za prvý polrok 2024 potvrdili, že firme medziročne klesli tržby o 27 percent a skončila v strate 197 miliónov eur.

Dôsledkom je to, že ešte do konca roka o prácu príde približne 350 pracovníkov, pričom spoločnosť už v priebehu posledných mesiacoch zredukovala svoje zamestnanecké stavy o približne 700 ľudí. Ostatných zamestnancov sa dotkne napríklad predĺžená dovolenka po vianočných sviatkoch, zrušenie vianočných odmien, či nevyplatené novembrové mzdy. Budúcnosť tradičného hráča je tak v súčasnosti neistá. Momentálne má 3 mesiace na to, aby pod dohľadom veriteľov pripravila ozdravný plán.