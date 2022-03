Sledujeme naživo: V Charkove vypukli ťažké boje, v Chersone padli strategické miesta. Kyjev stále nedobyli

Vo viacerých mestách Ukrajiny aj naďalej prebiehajú boje, Rusi útočia na strategické miesta po celej krajine. Vojna trvá už siedmy deň. Sledujte s nami vývoj konfliktu na Ukrajine.

9:30 Nočný raketový útok na ukrajinské mesto Žytomyr si vyžiadal najmenej dve obete. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Útok na mesto, ktoré sa nachádza asi 120 kilometrov západne od Kyjeva, mierený na tamojšiu leteckú základňu, zasiahol neďalekú obytnú oblasť. Ukrajinské ministerstvo vnútorných záležitostí prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informovalo o najmenej dvoch mŕtvych a 16 zranených, zatiaľ čo poradca ministerstva vnútra Anton Heraščenko predtým prostredníctvom Telegramu informoval o štyroch mŕtvych, vrátane dieťaťa.

Podľa ministerstva zahraničných vecí bola jednou zo zasiahnutých budov pôrodnica.

9:03 Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air sídliaca v Maďarsku ponúka pre utečencov z Ukrajiny 100.000 bezplatných miest na svojich linkách na krátke vzdialenosti. Táto ponuka bude platiť počas marca a bude sa týkať letov zo Slovenska, z Poľska, Maďarska a Rumunska. Aerolínie Wizz Air to oznámili v utorok večer na sociálnej sieti Twitter.

FOTO: Ľudia si prezerajú vraky ruských vojenských vozidiel na ceste v meste Buča na západ od Kyjeva počas šiesteho dňa ruskej invázie na Ukrajine v utorok 1. marca 2022.

Ukrajinská armáda vozidlá zničila protitankovými raketami NLAW, ktoré darovala Veľká Británia. Cesta, ktorá nachádza na predmestí Kyjeva sa okamžite premenila na vrakovisko a cintorín vojenskej techniky.

8:49 Ruské ozbrojené sily prevzali plnú kontrolu nad mestom Cherson ležiacim na juhu Ukrajiny. Oznámil to v stredu hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Civilná infraštruktúra a mestská doprava v Chersone fungujú podľa Konašenkova v bežnom režime. Mesto takisto nepociťuje nedostatok potravín a základného tovaru. Prebiehajú rokovania medzi ruským velením a správou mesta a regiónu o zachovaní fungovania sociálnej infraštruktúry, zabezpečení poriadku a bezpečnosti obyvateľstva, dodal Konašenkov.

8:46 Na sociálnej sieti Twitter sa objavuje čoraz viac autentických videí zbombardovaného Charkova. Takto vyzerá zničená budova regionálneho policajného oddelenia

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine‚s Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH

