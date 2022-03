Protiruská Ukrajina už nebude existovať. Rusi písali o víťazstve vo vojne, článok po 28 minútach vymazali

Vojenský konflikt na Ukrajine si doteraz vyžiadal už mnoho nevinných obetí aj materiálnych škôd. Vážnym problémom v tejto vojne sú tiež dezinformácie, šírenie poplašných správ a hoaxov, pričom azda najväčšieho zločinu v online priestore sa v sobotu ráno dopustili Rusi.

„Príchod Ruska a nového sveta,“ znel titulok článku, ktorý sa v sobotu 26. februára objavil na stránke ruskej národnej spravodajskej agentúry RIA Novosti. Tento článok mal hlásať víťazstvo Ruska v konflikte s Ukrajinou a predstavovať novú éru pre ruskú spoločnosť .

Ráno, 26. února publikovala RIA Novosti článek „Příchod Ruska a nového světa“. Článek o vítězství Ruska na Ukrajině. Vydržel tam ani ne půl hodiny a smazali ho. Ale google pamatuje 😉 Dopředu napsané články o triumfu zla se trochu sekly.https://t.co/C2nTIkwgEU — Roman M (@Fbeyeee) February 28, 2022

Rodí sa nový svet

Ako je tiež uvedené v príspevku na sociálnej sieti Twitter, agentúra tento článok po necelej polhodine vymazala. V dnešnej technologickej a internetovej dobe však platí, že čo raz na webe uzrie svetlo sveta, to sa už nikdy kompletne nevymaže. A platí to aj v tomto prípade.

V sobotu prebiehal tretí deň ozbrojeného konfliktu a zatiaľ čo ruská armáda bombardovala Kyjev aj ďalšie mestá, národná agentúra informovala Rusov o víťazstve. Nielenže to bol prvotriedny hoax, ale taktiež je to len dôkaz ruskej cenzúry a dezinformačnej kampane, ktorú šíri Kremeľ medzi bežných obyvateľov najväčšieho štátu sveta.

Úspech na Ukrajine mal otvoriť štyri rôzne dimenzie

Ďalší užívateľ Twitteru predstavil na svojom profile preklad článku z RIA Novosti, ktorého obsahom bolo teda dianie po ruskom víťazstve, samozrejme, z pohľadu Ruska.

„Pred našimi očami sa rodí nový svet. Ruská vojenská operácia na Ukrajine otvorila novú éru, a to hneď v troch dimenziách. Samozrejme, že aj vo štvrtej, vnútroštátnej ruskej dimenzii. Tu začína nové obdobie ako v ideológii, tak v modely nášho sociálneho a ekonomického systému – o tom však budeme hovoriť samostatne neskôr. Rusko obnovuje svoju jednotu, tragédia z roku 1991, táto strašná katastrofa našich dejín a jej neprirodzený rozvrat, bola prekonaná. Áno, za veľkú cenu, áno, cez tragické udalosti skutočnej občianskej vojny, pretože aj teraz proti sebe strieľajú bratia, ktorých delí len príslušnosť k ruskej a ukrajinskej armáde. Ale Ukrajina ako protiruská už nebude existovať. Rusko obnovuje svoju historickú celistvosť tým, že spája ruský svet a ruský ľud ako celok Bielorusov, Malorusov a Veľkorusov. Keby sme od tohto upustili, keby sme dovolili, aby toto dočasné rozdelenie trvalo storočia, nielen že by sme zradili pamiatku našich predkov, ale boli by sme našimi potomkami zatratení za to, že sme dovolili, aby sa ruská zem rozpadla,“ znie preklad.

Russian news agency deletes editorial claiming victory in Ukraine https://t.co/oC3Qk6AzQE — BBC News (World) (@BBCWorld) February 28, 2022

Podľa BBC však môže pojem „Príchod Ruska a nového sveta“ značiť nielen predikciu po konflikte, ale tiež môže znamenať príchod ďalšej vlny armády a techniky za cieľom splniť stanové ciele.