Možno ukázal to, čo nemal nikto vidieť. Lukašenko odhalil plán invázie, zahŕňa aj Moldavsko

Lukašenko pri prejave vystupoval pred tabuľou, ktorá vyzerala ako vojnový plán Ukrajiny. Zábery, ktoré sa objavili v štátnej televízii však ukazujú, že vojnový plán zahŕňa aj Moldavsko.

Bieloruský prezident stál pred veľkou tabuľou s mapou, ktorá zobrazovala pravdepodobne plán ruskej invázie, píše CNN Prima NEWS.

Lukašenko tak ale možno poodhalil tiež útoky, ktoré sa iba chystajú. Jeden podľa mapy ide z Odesy do Moldavska. To by znamenalo, že Rusko plánuje poslať vojakov na územie ďalšieho štátu.

Mapa rozdelená na štyri časti zobrazuje aj útoky z Bieloruska. „Áno, z bieloruského územia skutočne prišlo k odpáleniu rakiet,“ povedal Lukašenko podľa webu Daily Mail.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022