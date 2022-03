Čakala ich sľubná kariéra, padli pri obrane vlasti. Vo vojne už prišli o život aj ukrajinskí športovci

Ruská vojenská intervencia na Ukrajine už ráta aj civilné obete medzi športovcami. V bojoch na obranu vlasti prišiel o život 19-ročný biatlonista Jevhen Malyšev, bývalý člen juniorskej reprezentácie Ukrajiny.

Vlani narukoval do armády, súčasný vojenský konflikt sa mu stal osudným. „Hrdinovia nikdy nezomierajú. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodine, priateľom a príbuzným,“ informoval oficiálny web ukrajinského biatlonu, cituje z neho portál iDnes.cz.

Yevhen Malyshev, young biathlete from Ukraine, was born in 2002. Was killed by russian invaders…. #biathlon #ibu #wordcup pic.twitter.com/4sGxVknYYn



V predchádzajúcich hodinách smrť kosila aj medzi ukrajinskými futbalistami. Neďaleko Kyjeva padol 21-ročný Vitajij Sypylo z mládežníckeho tímu Karpaty Ľvov, pri bombardovaní ich domu zahynul 25-ročný Dyma Martynenko z FC Hostomel spoločne so svojou mamou.

Do služieb ukrajinskej armády sa ako aktívne zálohy v uplynulých dňoch prihlásili ďalší športovci – bývalý tenista Serhij Stachovskij, niekdajší boxerský šampión v ťažkej váhe Vladimir Kličko, či súčasní profesionálni boxeri Vasyl Lomačenko a Oleksandr Usyk.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022