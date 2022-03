Zámerne robia diery do nádrží, počuť aj plač. Zachytili rádiové správy, odhalili frustrované ruské vojsko

Zatiaľ čo ukrajinskí vojaci sú podporovaní prezidentom, celebritami aj obyčajnými oddanými ľuďmi, Rusko má v tomto smere obrovský problém. Vojaci sú bez informácií, jedla, munície a aj bez morálky, keďže viacerí z nich odmietajú plniť rozkazy o bombardovaní civilných oblastí.

Ruské jednotky majú problémy so zásobovaním vlastných vojakov potravinami a pohonnými látkami, uviedol v utorok vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany. TASR túto správu prevzala od agentúry DPA.

Rusko postretli komplikácie

Podľa predstaviteľa Pentagónu, ktorý chcel zostať v anonymite, morálka medzi niektorými ruskými jednotkami „ochabuje“, najmä z dôvodu tvrdého odporu Ukrajincov.

🇺🇦 🙌 Ukraine allows captured Russian soldiers to call home. “Another Russian prisoner with tears in his eyes calls his mother in Russia.” pic.twitter.com/31c1JCXtt8 — Venture Capital (@kelly2277) March 1, 2022

„Zdá sa, že nedosahuje veľký pokrok,“ povedal predstaviteľ o postupe ruskej armády smerom k hlavnému mestu Kyjev, ktorý sa podľa neho zastavil. Podľa tohto zdroja nie je jasné, prečo má Rusko logistické problémy a či boli spôsobené chybami v plánovaní alebo realizácii.

Problémy odhalila britská nahrávka

Zachytené rádiové správy odhaľujú neporiadok v radoch ruských jednotiek. Záznamy o komplikáciách a demoralizácii získala britská spravodajská spoločnosť ShadowBreak, informuje Daily Mail.

V jednej z nahrávok, ktorá patrí k spolu až 24-hodinovému materiálu, započuli dokonca plač vojakov, iná zas obsahuje sťažovanie sa na zlé rozkazy a nedostatok zásob. Ruskí vojaci, ktorí sa zúčastňujú invázie na Ukrajinu, sú podľa hlasových záznamov v „úplnom chaose“.

Neinformovanosť a odpor k bombardovaniu civilných oblastí sa taktiež objavil na získaných nahrávkach. „Sme tu tri dni! Kedy to do pekla bude pripravené?“ hovoril jeden z ruských vojakov.

Tretia správa odhaľuje napätú výmenu názorov, v ktorej musí ten istý vojak pripomenúť kolegovi hovoriacemu z veliteľského centra, že nemôžu použiť delostrelectvo v oblasti, kým civilisti neopustia konkrétne územie.

Odhalili aj vojnové zločiny, Rusi o tom otvorene hovorili

Šéf danej britskej spravodajskej agentúry, Samuel Cardillo, povedal, že niektoré správy boli tiež dôkazom vojnových zločinov, pretože odhalili rozkaz odpáliť rakety do mestských oblastí.

Iné videozáznamy vraj ukazujú ruských vojakov, ktorí sa po frustrácii sťahujú späť do Ruska. O zlom stave ruských vojakov svedčí aj prípad, kedy vojak poslal mame SMS správu v znení: „Mám strach, strieľame po všetkom, aj po civilistoch. Mami, je to pre mňa veľmi ťažké, najradšej by som sa obesil.“

Ďalší zajatí vojaci, ktorí sa Ukrajincom vzdali, sa pri vypočúvaní priznali k nevedomosti o plánoch Ruska. „Domnievali sme sa, že sa vrátime domov. Ja som sa o invázii dozvedel až v stredu. Nikto z nás netušil, že budeme musieť zabíjať. Nešli sme bojovať, len sme zbierali informácie,“ povedal veliteľ zajatej jednotky.

Diery do nádrží si robia schválne, komunikácia je slabá

Ďalším znakom toho, že morálka na ruskej strane môže byť slabá, je fakt, že niektorí vojaci zámerne prerazili diery do benzínových nádrží svojich vozidiel v nádeji, že sa vyhnú boju.

Vo videu sa mladý ruský vojak priznáva svojej matke, že nešlo len o ochranu Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ale že ide o vojnu a Rusko je agresor.

Isté jednotky ruskej armády dokonca stále používajú analógové obojsmerné vysielačky, vďaka čomu sú zraniteľnejší voči odpočúvaniu. Ukrajinské sily tak vraj nemali problém rušiť ruskú komunikáciu a prerušovať ju zvukom ich štátnej hymny.

Zdroj z Pentagónu nepodceňuje situáciu

Zdroj varoval, že ruské jednotky by sa pravdepodobne mohli preskupovať a prehodnocovať svoju stratégiu, pričom poznamenal, že Rusko môže stále čerpať z obrovského množstva vojenských zdrojov, ktoré má k dispozícii.

USA odhadujú, že Rusko doteraz na Ukrajine nasadilo viac ako 80 % vojakov, ktorí boli predtým zhromaždení pri hraniciach.