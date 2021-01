Sledovaním seriálov sa cudzí jazyk dokážete naučiť ľahko. Stačí sa riadiť týmito bodmi

V škole sa síce učíme naspamäť štruktúru viet a robíme cvičenia, priamu komunikáciu v danom jazyku však nič nenahradí. Ak ste však na to ešte nepozbierali dostatok odvahy, pustite sa do sledovania seriálov v jazyku, ktorý sa chcete naučiť.

Pokiaľ ide o učenie sa cudzích jazykov, seriály majú jednu nespornú výhodu. A to tú, že dokážu zaujať našu pozornosť a vyvolať v nás zvedavosť, píše portál The Conversation. Okrem toho sme viac motivovaní danému jazyku sa venovať a zlepšovať sa v ňom, informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Education in Black Sea Region.

Vo svete filmov a seriálov si každý nájde ten svoj obľúbený. V rebríčkoch Netflixu momentálne kraľuje napríklad seriál La Casa de Papel (Money Heist), divákov však zaujal aj kórejský film Parazit. Nie vždy je však učenie sa jazyka zo seriálov a filmov také jednoduché. Ako si teda učenie uľahčiť a zo sledovania seriálov vyťažiť čo najviac?

Sústreďte sa na reč tela

Podľa English Teaching Forum je obrovskou výhodou to, že pri sledovaní seriálov má človek k dispozícii množstvo vizuálnych pomôcok, vrátane reči tela postáv či výrazov tváre. Lepšie pochopiť reč pomáhajú aj iné prejavy, napríklad vzdychy či lapanie po dychu. Preto je ideálne, ak pri pozeraní seriálu občas vypnete titulky. Slová, ktorým nerozumiete, sa pokúste doplniť na základe kontextu.

Odvodzujte zo zvukov

Aj keď vizuálne pomôcky sú skvelé, nezabúdajte na to, že filmy a seriály nie sú len o tom, čo vidíte na obrazovke. Dôležitým komponentom je zvuk, ktorý napríklad dokresľuje náladu a dianie vo filme. Napríklad hudba či iné zvuky môžu divákovi pomôcť predvídať, čo sa bude ďalej diať a odhadnúť, aké frázy budú postavy využívať.

Skvelou pomôckou je na chvíľu ignorovať vizuálnu časť seriálu a sústrediť sa len na zvuky. Identifikujte emócie postáv napríklad na základe intonácie či iných aspektov rečového prejavu.

Učte sa správnu výslovnosť

Aj keď učebnice by ste jednoznačne zanedbávať nemali, vďaka filmom a seriálom sa môžete jednoduchšie naučiť správnu výslovnosť. Okrem toho, pomôže vám to lepšie pochopiť, ako prebieha konverzácia v danom jazyku v skutočnosti.

Je síce fajn vedieť, ako sa niekoho slušne opýtate, ako sa má a ako odpovedať „Mám sa dobre, ďakujem“, vypočujte si však rozhovor dvoch ľudí, ktorí daným jazykom hovoria od narodenia. Pravdepodobne sa nebudú vždy držať učebnicových fráz. Vďaka seriálom sa navyše oboznámite aj s rôznymi dialektmi daného jazyka.

Pokúste sa priblížiť k reči využívanej v skutočnom živote

Vďaka filmom a seriálom ste vystavení frázam, s ktorými sa v bežných slovníkoch a učebniciach možno nestretnete, píše English Today. Ideálne je vystaviť sa dialógu, aký by viedli ľudia, ktorí s danou rečou vyrastajú. Napríklad, ak sa učíte po francúzsky, pomôcť vám môže komédia Dix pour cent (v češtine sa film volá Chci mluvit se svým agentem, aj keď vo francúzštine znamená názov filmu 10 %). Uvidíte, že fráza „n’importe quoi“ môže mať množstvo významov v závislosti od situácie a intonácie.