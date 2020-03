Sledovania cez webkameru sa viac obávať nemusíte. Tento nástroj v tom hackerom zabráni

Takýto zásah do súkromia nie je vôbec príjemný, mnohí sa preto bránia napríklad prelepovaním webkamier na notebookoch nálepkami. Odborníci však prichádzajú s účinnejším riešením.

Nástroj odstráni človeka zo záberu

Ako informuje portál Daily Mail, odborníci prichádzajú s novým, užitočným nástrojom, ktorý zabezpečí, že vás hackeri na záznamoch z webkamery neuvidia. Jason Mayes pracuje pre Google a na YouTube uverejnil video, v ktorom vysvetľuje, ako nový nástroj funguje. Ide o algoritmus, ktorý odstráni človeka zo záznamu a zanechá len pozadie nachádzajúce sa za ním.

O novinke informuje aj portál Gizmondo, ktorý zároveň dodáva, že nástroj ešte nie je vo finálnej podobe a sú potrebné ešte nejaké úpravy. Napríklad, keď sa človek prejde popred webkameru, nástroj ho zatiaľ nedokáže odstrániť celkom, ale na monitore ostane roztrúsených niekoľko pixelov. Hacker tak neuvidí človeka, ale môže vidieť napríklad jeho ruku. Mayes však verí, že tento problém sa podarí čoskoro vyriešiť, vzhľadom na to, že neurálna sieť platformy, vďaka ktorej nástroj funguje, je neustále vylepšovaná.

Zatiaľ ide len o demonštráciu

Momentálne ide skôr o demonštráciu toho, ako by taký nástroj mohol fungovať. Ak sa ho však podarí zdokonaliť, iste po ňom siahne mnoho ľudí, ktorí chcú chrániť svoje súkromie. Išlo by nielen o preventívne opatrenie, človek by bol chránený aj v prípade, ak by sa hackeri prepracovali k jeho webkamere.

Nástroj bude užitočný nielen pre počítače, ale aj pre telefóny či iné zariadenia. Kým mnoho ľudí si zakrýva webkameru na počítači, na bezpečnosť kamery na mobile veľa ľudí nemyslí. Okrem toho, kto by chcel chodiť s mobilom polepeným ochrannými nálepkami. Pre hackera však nie je problém za pomoci malvéru aktivovať kameru na diaľku.

Je lepšie dbať na bezpečie, ako znášať následky

Môže sa zdať, že stráženie si webkamery je len nepodstatný detail, opak je však pravdou. Mnoho ľudí si neuvedomuje nebezpečenstvo, aké im hrozí. Šikovný a kreatívny hacker vás môže prostredníctvom webkamery nielen pozorovať vo vašej domácnosti. Môže si vyhotoviť aj zábery a tie následne využívať na vydieranie jedinca.