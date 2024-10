Skvelé správy pre fanúšikov Ruže pre nevestu: Tvorcovia potvrdili ďalšiu sériu, tá však bude iná, ako čakali

Po úspechu prvých dvoch sérií prichádza TV Markíza s treťou sériou obľúbeného projektu, kde sa niekoľko žien pokúša získať si srdce televízneho ženícha.

Moderátor Jakub Uríček v relácii Na káve s vyspovedal výkonnú producentku Ruže pre nevestu Natáliu Harrell. Tá potvrdila, že sa chystá tretia séria konceptu Ruža pre nevestu, no s novou sériou obľúbenej reality šou prídu aj zmeny a novinky, ktoré diváci nečakali.

Podľa čoho vyberajú súťažiace

Výkonná producentka TV Markízy prezradila, že prvým krokom je casting. Ten v súčasnosti prebieha a do Ruže pre nevestu sa môžete prihlásiť pomocou prihlášky na stránke televízie, ktorú nájdete TU.

„Neexistuje manuál na charaktery reality šou, ale existujú určité nejaké nepísané pravidlá, aby si vytvoril ten správny koktejl. Aby proste tie charaktery medzi sebou mali tú iskru, aby sa tam možno tie vzťahy nejako prehĺbili, lebo keby si tam napríklad dal 18 introvertov, tak asi veľmi veľa zábavy si divák neužije,“ prezradila Harrell o tom, na základe čoho vyberajú do šou dievčatá, ktoré bojujú o srdce potenciálneho ženícha.

S výberom ženícha je to podľa slov Natálie už náročnejšie. „Pracujeme na tom niekoľko mesiacov. Stretávame sa s rôznymi pánmi, oslovujeme rôznych mužov. Máme na to nasadených niekoľko ľudí z castingového tímu, ale aj my všetci sa stále pýtame, že keby si o niekom vedela, kto by sa mohol hodiť na bachelora, tak daj tip,“ priblížila výkonná producentka výber potenciálneho nápadníka.

Vysvetlila tiež, že potom, ako nejakého muža oslovia, nasledujú kamerové skúšky a simulácia rande, aby zistili, či sa do tejto šou hodí.

Nastanú zmeny