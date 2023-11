Skrytý klenot dlhé roky chátral: Jednu z najkrajších záhrad v Bratislave čaká obnova. Pozrite sa, ako bude vyzerať

Ak by ste okolo Kochovej záhrady prechádzali pred pár rokmi, zrejme by ste z nej kvôli hustému a neudržiavanému porastu nič neuvideli. Dlhé roky bola zatvorená a chátrala, napriek tomu, že je národnou kultúrnou pamiatkou. Do záhrady sa ruch návštevníkov vrátil len nedávno, v najbližších mesiacoch ju čaká úplná revitalizácia.

Oprášenie zašlej slávy

„Roky neprístupný a neudržiavaný chránený areál sme vyčistili, doplnili o mobiliár a vykonali sme v ňom nevyhnutné práce tak, aby bol pre návštevníkov bezpečný,“ uvádza Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Ohlásený projekt komplexnej obnovy konečne dostal reálny obraz. Kochovu záhradu premenia vďaka architektonickej štúdii Katedry architektúry Stavebnej fakulty v Bratislave. Architekti navrhli zachovanie a rekonštrukciu pôvodných trás, chodníkov a schodísk. Pribudnú však aj dva nové chodníčky.

Jedným z hlavných cieľov je navrhnúť zeleň tak, aby bolo možné cez ňu hľadieť cez celú záhradu, a tak vnímať aj už existujúce kamenné sochy, ktoré ju zdobia.

Obnova funkcií, aj rôzne novinky

Cieľom obnovy je, ako uvádza portál ASB, prinavrátiť návštevníkom miesto, kde by mohli relaxovať. Preto architektonický tím pripravil tri zóny, ktoré im to ponúknu a umožnia.

Zónou A je vstup do záhrady, kde má vyrásť infocentrum s terasou. Každý, kto sem zavíta, by tu mal dostať informácie o tomto čarokrásnom mieste, jeho histórii, ale aj o vegetácii. Zároveň bude mať prevádzkar infocentra dohľad nad areálom.

V zóne B je bazén. Aktuálne sa nachádza v havarijnom stave, kedysi bol však dominantou tohto miesta. Preto sa rozhodlo, že musí byť zachovaný a zrenovovaný a vráti sa aj voda. Architekti sem plánujú nainštalovať kvetináče s vodnými rastlinami. Jeho pôvodnú funkciu tak neobnovia, voda bude jazerná a kúpanie nebude umožnené.

Zónu C tvorí slnečný kúpeľ, ktorý vďaka mobiliáru ponúkne miesto na slnenie. Ani jeden z pôvodných historických mobiliárov nebol zachovaný. Podoba nového bude vychádzať z podobného nábytku na dobových fotografiách z iných miest. „Kovové prevedenie lehátok a stoličiek v období založenia záhrady sa totiž vyskytovali v rôznych kútoch sveta,“ uvádza štúdia.

Práce v plnom prúde

Začiatkom 30. rokov minulého storočia si dal významný lekár, chirurg a ortopéd Karol Koch postaviť súkromné sanatórium. Projekt vyšiel z pera významných architektov Dušana Jurkoviča, Otokara Klimeša a Jindřicha Merganca.

Za unikátnou záhradou, kde bolo pôvodne vysadených 120 druhov drevín, stojí architekt Jindřich Merganc. Dnes, keďže bola určená pre pacientov sanatória, je jedinou svojho druhu u nás.

Bratislava v minulosti prisľúbila, že s obnovou záhrady začne už v tomto roku. A tak sa aj deje. Rekonštruujú sa pôvodné oporné múry, keďže hrozilo ich úplné zrútenie. Mali by byť hotové do konca roka. Zvyšná časť revitalizácie prebehne v roku 2024. Aktuálne ju môžete navštíviť počas víkendov.