Skončíte horšie ako Kiska, povedal Fico na stretnutí prezidentke. Čaputová chcela, aby zastavil Blahu

Témou posledných dní sú zachytené nahrávky z chaty pri Leviciach, kde sa stretávali Robert Fico, Róbert Kaliňák, Miroslav Bödör či advokát Marek Para. Najnovšie sa riešia vyjadrenia, ktoré bývalý premiér adresoval prezidentke Čaputovej.

Robert Fico sa na chate spolu s ďalšími známymi menami zhovárali už o všeličom. Teraz prišla debata aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú, u ktorej predseda strany SMER-SD absolvoval koncom septembra súkromné stretnutie.

Skončíte horšie ako Kiska, témou bol aj Blaha

„A som aj povedal, skončíte horšie ako Kiska,“ uviedol Fico. „Ak nebudete robiť a pozerať sa na to, ako sa pozeráte vrátane iných vecí, skončíte. Tak sme sa o tom veľa rozprávali, ale ona akože ničomu neverí, a že ona pokiaľ nebude mať právoplatné rozhodnutia súdov, tak nebude konať,” cituje denník Postoj slová Fica na adresu hlavy štátu.

Bývalý premiér ďalej hovorí, že s Čaputovou sa bavili aj o poslancovi Smeru Ľubošovi Blahovi. Prezidentka ho podľa Ficových slov žiadala, aby ho zastavil. „No a čo, jak ho mám zastaviť?“ pýta sa Fico, na čo Bödör vraví: „Však Ľuboš Blaha je normálny človek.“ „Presne tak,“ odvetil Fico.

Čaputovú označil za španielskych kolonizátorov

„No a potom som jej povedal, ona stále, že pokoj a kľud a neviem čo všetko a že by bola rada, keby sme tak prispievali akože aj my ku kľudu,“ parafrázuje Fico a vraví, ako na to zareagoval: „Tak pani prezidentka, vy ste presne jak tí španielski kolonizátori. Prišli do Latinskej Ameriky, vyvraždili všetkých Indiánov a tí preživší hovorili, že teraz kľud, pokoj a bratská láska. Odteraz budeme všetci veľkí kamaráti. Čo si myslíte? Že tí ľudia, čo sú dnes pozatváraní, jedine sa budú na to všetko pozerať?“

„Musím vám povedať, pán Fico, ja som veľká priateľka referenda,“ mala podľa Fica odvetiť prezidentka. Na čo Fico odpovedal, že “No však som videl. Pani prezidentka, pošlite vašich poradcov do kelu, ja vám znovu pošlem otázky na referendum,“ hovoril bývalý premiér s tým, že referendum a predčasné voľby sú jediná cesta, ako zmierniť napätie v spoločnosti.