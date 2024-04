Situácia v Atlantiku je hrozivá: Jeho teploty sú rekordne vysoké, hrozí netypická sezóna hurikánov aj tropické búrky

Ako možno viete, výskyt hurikánov súvisí s teplotami oceánu. Preto, ako informuje ČT24, vôbec nie je dobrou správou, že sú na svojom maxime už niekoľko stoviek dní za sebou.

Česká televízia uvádza, že uplynulo až 400 dní v rade, počas ktorých povrchová teplota morskej vody v severnom Atlantiku dosiahla rekordné čísla. Áno, čítate správne. Nie je tomu len pár týždňov, ale už viac ako rok. Tieto údaje sú porovnávané s výsledkami meraní od roku 1981.

Čo za to môže?

Ak by ste tipovali, že je to výsledkom aj ľudského správania, mali by ste pravdu. Okrem toho tento jav súvisí aj s čoraz častejšie omieľaným fenoménom El Niño či nákladnou dopravou a jej negatívnymi vplyvmi.

Možno si poviete, že to, čo sa deje v oceánoch, sa vás netýka, no nie je to pravda. Teplota morskej vody súvisí aj s celkovou teplotou vzduchu či s množstvom zrážok, vysvetľuje ČT24. No taktiež aj so spomínaným výskytom hurikánov.

Existujú teda obavy z nadpriemernej sezóny hurikánov, či výskytu tropických búrok.