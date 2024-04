Deje sa niečo zvláštne a môže za to El Niño: Situácia je zlá, sme v neprebádanom území a vedci si to nevedia vysvetliť

O fenoméne El Niño sa už toho popísalo a teraz sú tu ďalšie správy, opäť nie pozitívne. Ako informuje portál iMeteo s odvolaním na BBC, vedci nie sú z vyhliadok do budúcnosti nadšení.

Merania zaznamenali až desať po sebe idúcich mesiacov teplotné rekordy. Za týmito horúčavami má stáť aj spomínaný El Niño. Vedci majú obavy z toho, že by sa zmena klímy mohla ešte urýchliť.

Už teraz zaznamenávajú problémy s predpovedaním budúcnosti, keďže predchádzajúce štatistiky nefungujú a potvrdili sa o tom v roku 2023. V jeho druhej polovici totiž prišla zmena, ktorú si nevedia vysvetliť.

Ako sme vás už informovali, fenomén El Niño, ktorý bol doteraz dominantný, už dosiahol svoj vrchol a veľmi rýchlo sa rozpadáva. Dostávame sa do neutrálne fázy a slovo si už čoskoro vezme La Niña.

Podľa najnovších správ sa očakáva, že by sa tak malo stať na jeseň, aj keď sa najprv hovorilo, že to bude skôr.

BBC ďalej vysvetľuje, že po ústupe El Niña by teploty mali dočasne klesnúť. No u vedcov sa objavili obavy z toho, že sa to nestane. Spomínajú dokonca, že už sme sa dostali do neprebádaného územia.

Aby bolo toto otepľovanie zvrátené, treba rýchlo konať. A riešením je zníženie emisií skleníkových plynov.