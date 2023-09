Šíria sa divné klebety o tom, že Jenna Ortega chodí so 60-ročným Johnnym Deppom. Herečka napísala drsný odkaz

Z času na čas sa v médiách objaví klebeta, ktorá sa rozšíri raketovou rýchlosťou a mnohí jej bez akýchkoľvek dôkazov uveria. A vyzerá to tak, že táto je jednou z nich. V uplynulých dňoch sa objavilo tvrdenie, že Jenna Ortega chodí s Johnnym Deppom, spomína portál UNILAD. Herečka sa však voči tomu ostro bráni.

Jenna Ortega je už dlhšie dobre známa predovšetkým milovníkom hororového žánru. No množstvo fanúšikov si získala vďaka seriálovému hitu Netflixu Wednesday. Namiesto jej hereckého talentu sa teraz akosi začalo hovoriť o tom, že 20-ročná herečka chodí s Johnnym Deppom, ktorý má aktuálne 60 rokov.

Takto jednoducho klebeta vznikla

Všetko to začalo po tom, ako mala byť dvojica spolu videná na verejnosti. Jednoduchým vysvetlením by mohlo byť to, že pracujú na spoločnom projekte, no niektorí ľudia v tom zjavne videli viac. Alebo chceli vidieť.

UNILAD vysvetľuje, že sa k týmto klebetám ozvala samotná Jenna Ortega a na svojom instagrame uviedla, že je to také smiešne, až sa na tom ani len nesmeje. „Nikdy v živote som sa nestretla a ani nepracovala s Johnnym Deppom. Prosím vás, nešírte lži a nechajte nás na pokoji,“ napísala na sociálnej sieti, a tak vyvrátila aj tvrdenie, že s ním bola v osobnom kontakte.

Podobné stanovisko vyjadrila aj strana Johnnyho Deppa a tieto fámy odmietla. Takže ak ste ich náhodou zachytili aj vy a uverili im, vyzerá to, že pravda je niekde úplne inde.