Šimkovičová vytvorila novú organizáciu: Vedie ju žena s väzbami na Vadalu, zdroj hovorí o podivných praktikách

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) pod vedením Martiny Šimkovičovej založilo novú organizáciu. Tej šéfuje niekdajšia projektová manažérka Slovenského národného múzea (SNM), ktorá má mať prepojenie na Antonina Vadalu, spájaného s kalábrijskou mafiou´Ndranghetou.

Informovali o tom Otvorená kultúra! (OK!) a Platforma slobodného múzejníctva (PSM). Tie tvrdia, že 1. februára 2025 vznikla Správa rezortných zariadení MK SR ako štátna príspevková organizácia. Sídli na Kollárovom námestí v bratislavskom Starom Meste.

Nová organizácia

Ako píšu OK! a PSM, podľa údajov Štatistického úradu by sa Správa rezortných zariadení MK SR mala venovať prenájmu a prevádzkovaniu vlastných alebo prenajatých nehnuteľností. Údaje o inej odbornej či koncepčnej práci, ktorú si zakladanie nových múzeí alebo príprava nových depozitárov vyžaduje, nie sú známe. Nie je zrejmé ani to, s akým rozpočtom nová organizácia funguje, koľko má zamestnancov a ani s akými kvalifikáciami.

„Nová Správa rezortných zariadení MK SR sa aktuálne venuje najmä Múzeu národného obrodenia, správe kaštieľa v Budmericiach a rezortného zariadenia MK SR v Banskej Štiavnici a pripravuje vznik troch centrálnych depozitárov na západe, v strede a na východe Slovenska,“ informujú OK! a PSM.

Riaditeľka s podozrivými väzbami

Šéfkou organizácie je Aneta Büdi. Tá pracovala ako projektová manažérka v SNM počas pôsobenia dočasne povereného generálneho riaditeľa Antona Bittnera.

Okrem toho bola šéfkou Asociácie profesionálnych hokejových klubov a v roku 2011 pracovala ako marketingová manažérka v organizačnom výbore počas šampionátu v Košiciach.

Büdi sa rok po majstrovstvách mala stať konateľkou SPV Ľadovo 3. Táto spoločnosť, rovnako ako jedenásť ďalších s rovnakým menom a sídlom v Lučenci, iba s odlišným číslom, bola údajne spoluzaložená Antoninom Vadalom.

Meno Antonino Vadala sa stalo verejnosti známejšie po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vadala bol, vzhľadom na posledný nedokončený článok novinára, jedným z hlavných podozrivých, v tom čase sa hovorilo o tzv. talianskej stope.

Kuciak zistil, že taliansky mafián mal byť prepojený až na vysoké politické špičky na Slovensku. Kým s Máriou Troškovou, bývalou štátnou radkyňou a pravou rukou predsedu vlády Roberta Fica, údajne tvoril pár a založil spoločnosť GIA MANAGEMENT, osobné vzťahy mal Talian aj s Viliamom Jasaňom, vtedajším poslancom za stranu Smer-SD.

Jediná zmluva

Organizácia vedená podnikateľkou Büdi doteraz uzatvorila len jednu zmluvu dostupnú v Centrálnom registri zmlúv, a to so spoločnosťou SHM people management s. r. o. Dohoda sa týka poskytovania služieb verejného obstarávania a podľa jej znenia si spoločnosť bude účtovať odmenu vo výške 80 eur bez DPH za každú začatú hodinu poskytovania služieb.

Zmluvu strany uzatvorili na 48 mesiacov. „Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení predmetu tejto zmluvy,“ píše sa v dokumente.

Údajné plány

Aneta Büdi mala v SNM dohliadať na obnovu Krásnej Hôrky, na projekty ako Múzeum národného obrodenia, rekonštrukciu Múzea slovenskej dediny, alebo plán centralizácie depozitárov.

Podľa Kataríny Prékopovej z Krásnohorského Podhradia má rezort kultúry plánovať stiahnuť zbierkové predmety zo všetkých múzeí do jedného centrálneho. Tie ostatné by mali prísť o právnu subjektivitu.

V betliarskom múzeu, pod ktorého správu patrí aj hrad Krásna Hôrka, má dochádzať k ponižovaniu, urážaniu, šikane a bezdôvodnému prepúšťaniu zamestnancov, a to údajne aj preto, že vedia, ktoré pamiatkové predmety sa kde nachádzajú, čo môže stáť v ceste plánom s centralizáciou a ich premiestnením z domovských múzeí. Obavy zo sťahovania pamiatkových predmetov nemajú len múzejníci v Betliari.

„Tie zbierkové predmety patria sem, a ak nie sú súčasťou stálej expozície teraz, môžu byť v budúcnosti. Prípadne môžu byť použité pri tematických výstavách. Nie sú len tak pohodené v prachu a špine,“ povedala Prékopová pre interez.

„Existuje predsa legislatíva na ochranu pamiatkových predmetov, tú chcú obísť? Napríklad, zákon o múzeách a galériách hovorí aj o odbornej evidencii zbierkových predmetov a o tom, akým spôsobom sa s nimi smie nakladať,“ pokračuje.

Odborná ochrana zbierkových predmetov, jej ciele a spôsoby vykonania je upravená v § 13. Zákon definuje pasívnu ochranu – uloženie zbierkových predmetoch v špecificky upravených priestoroch múzea, galérie – depozitároch. Zákon definuje aj spôsoby odborného ošetrenia zbierkových predmetov – konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie s cieľom odlíšiť jednotlivé druhy odborného ošetrenia zbierkových predmetov. Povinnosti ustanovené zákonom o múzeách a o galériách upravuje vyhláška, ktorá určuje podrobnosti, ako vykonávať jednotlivé povinnosti ustanovené zákonom.

Prékopová upozorňuje tiež na poľutovaniahodný stav Krásnej Hôrky. „Tam ide len o peniaze. Je to vidieť aj na tých dvoch firmách, ktoré boli prijaté. Tretia etapa obnovy za viac ako desať miliónov čaká, a už teraz sa vie, že to má vyhrať firma Hornex. Rekonštruovať sa má aj kaštieľ Betliar, za desať miliónov eur,“ dodáva.

Krásna Hôrka

7. februára tohto roka malo pritom SNM uzatvoriť zmluvu s prešovskou firmou mArchus s. r. o. na audit v hodnote takmer 97-tisíc eur bez DPH. Táto firma má vyhodnotiť kontrolu stavby, zmlúv a projektov najneskôr do pol roka. 4. marca 2025 údajne prebrala Krásnu Hôrku ďalšia firma, a to MSP, s. r. o. Tá má vykonávať audit k obnove hradu a podhradia a 12 mesiacov má vykonávať kontrolu, dozor a manažment za 204-tisíc eur bez DPH.

„Dve firmy budú kontrolovať priebeh prác na Krásnej Hôrke, dokopy za vyše 300-tisíc eur bez DPH! Obe firmy uspeli v súťaži v extrémne krátkom termíne!“ upozornila iniciatíva snm_slobodne.

Interez kontaktoval ministerstvo kultúry, aby sa vyjadrilo k vzniku organizácie, údajným prepojeniam medzi riaditeľkou a Vadalom, i k ďalším záležitostiam. Do vydania článku sme odpoveď nedostali.