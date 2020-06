Šesť cudzích ľudí uväznených v klietkach: Klaustrofobický slovenský thriller ma prvý teaser

Slovenskú (a českú) kinematografiu po sérii úspešných drám už čoskoro doplní aj žánrovo nezvyčajnejší jav. Ním bude klaustrofobický thriller z dielne Business Art Production s prostým názvom Show. Doposiaľ tajomné čriepky o deji nového slovenského filmu najnovšie dopĺňa aj vôbec prvý teaser, ktorí tvorcovia vypustili do sveta. Čo nás teda v pripravovanej snímke čaká?

Šesť celkom odlišných ľudí sa prebúdza v klietkach v zatvorenom hangári. Nikto z nich netuší, ako a prečo sa tam vlastne dostali. Čo sú skutočne zač a hlavne, kto je ten, čo ich uväznil? To bol nástrel deja chystanej slovenskej novinky s názvom Show, ktorý nám tvorcovia núkali. Po týždňoch lákadiel tu ale máme vôbec prvý teaser, ktorý vám ukáže, čo vás bude v kine čakať. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Film, aký v našich končinách ešte nevznikol

Režisérom nového komorného thrilleru česko-slovenskej produkcie je Dan Pánek, ktorý sľubuje, že divákov prevedie emocionálnym hurikánom, pričom sľubuje aj niečo, čo doposiaľ v tunajšej kinematografii chýbalo – rad šokujúcich zvratov.

Ako nám nedávno prezradil zakladateľ produkčnej spoločnosti Business Art Production Peter Jancura, tvorcovia The Show netaja, že sa pri tvorbe svojho projektu inšpirovali americkými thrillermi. Námet filmu vznikol v hlavne produkčného, keď počas jedného víkendu videl všetkých 8 dielov hororovej série Saw. Povedal si, že niečo podobné pokojne môže vzniknúť aj v česko-slovenskom prevedení, akurát to chcel trošku viac vyšperkovať. Samozrejme, aj celkom iným a originálnym príbehom.

„K vytvoreniu Show ho neinšpirovala brutalita vo filmoch, ale to, ako tvorcovia série dokázali využiť málo lokácií a originálne zápletky,“ priblížili tvorcovia filmu. A podľa prvej zverejnenej upútavky to vyzerá tak, že aj na Slovensku môžu vzniknúť zaujímavé filmy s nižším rozpočtom.

Zvučné mená v obsadení

Thriller Show láka aj hviezdnym obsadením i tvorcami. Viacero členov štábu už má skúsenosť s hraním alebo prácou v medzinárodných projektoch, za ktorými stoja veľké značky ako Netflix či Amazon. V hlavných úlohách sa predstavia Martin Stránsky, Petra Bučková, Karolína Lipowská, Oliver Oswald, Lukáš Frlajs či Peter Batthyány.

Okrem hereckého obsadenia a tvorcovského tímu je ale zaujímavý aj spôsob financovania snímky Show. Film totiž vzniká vďaka equity crowdfundingu, čo znamená, že za 20 eur (v prepočte zhruba 540 CZK) môže ktokoľvek získať podiel z tohto filmu a následne na ňom profitovať, keď bude uvedený do distribúcie, alebo sa ho podarí predať.

Počet podielov je však limitovaný na 4500, z čoho si 2000 nechávajú tvorcovia a zvyšných 2500 je určených pre verejnosť. V čase produkcie filmu sa predalo 829 podielov a k dispozícii je 1671 podielov, ktoré môžete získať aj vy. K dnešnému dňu film finančné podporilo aj prostredníctvom kúpy podielov 234 ľudí. Viac o celom fungovaní equity frowdfundingu sa dozviete na webe produkčnej spoločnosti Business Art Production.

Viac o novom filme a pohľade od zákulisia jeho príprav sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.