Je inšpirovaný kultovou sériou Saw. Na slovenskom thrilleri The Show môžete dokonca zarobiť aj vy

Žáner temných thrillerov v slovenskej kinematografii nebýva pravidlom, preto sa nemožno čudovať, že keď je výroba nejakého nového projektu ohlásená, strhne na seba nemalú porciu pozornosti. Rovnako je to aj s chystanou temnou novinkou z dielne Business Art Production s jednoduchým názvom The Show. Čo všetko sa za týmto ukrýva?

Šesť úplne odlišných ľudí sa prebúdza v klietkach v zatvorenom hangári. Ako sa tam dostali? Prečo? Čo sú skutočne zač a hlavne, kto je ten, čo ich uväznil? To je v skratke nástrel deja nového česko-slovenského projektu The Show, ktorý pracuje s motívmi klaustrofóbie a napätia, aké v slovenskej kinematografii nemajú obdobu.

Režisérom tohto komorného thrilleru je režisér Dan Pánek, ktorý divákov vo svojom novom celovečernom filme prevedie emocionálnym hurikánom a prinesie aj rad šokujúcich zvratov.

„Veríme, že tento film vzbudí v Čechách a na Slovensku obrovskú mediálnu pozornosť vďaka obsadeniu nielen hlavných postáv, ale aj menších úloh, kde máme tých úplne najznámejších hercov vo svojej kategórií,“ povedal o projekte The Show zakladateľ spoločnosti Business Art Production Peter Jancura. V hlavných úlohách nového filmu totiž uvidíme mená ako Martin Stránsky, Petra Bučková, Karolína Lipowská, Oliver Oswald, Lukáš Frlajs či Peter Batthyány.

Ambiciózne plány filmárov

Projekt filmu The Show je aktuálne v štádiu posprodukcie, pričom do kín a na streamovacie služby by sa mal dostať na prelome rokov 2020/2021. Už teraz je však isté, že na uvedenie na streamovacích platformách sa čakať neoplatí a The Show bude nutné si kvôli atmosfére vychutnať na veľkom plátne.

Ako nám prezradili priamo tvorcovia filmu, naozaj sa je na čo tešiť. Herecké obsadenie je perfektné a na filme pracujú ostrieľaní tvorcovia. Viacero hercov a členov štábu už má skúsenosť s hraním alebo prácou v medzinárodných projektoch, za ktorými stoja veľké značky ako streamovacia služba Netflix či spoločnosť Amazon. Nový česko-slovenský film je pritom nízkonákladovým projektom, ale s veľkými cieľmi.

„Celkový počet členov štábu a obsadenia, ktorí na tomto filme pracovali alebo ešte pracujú, k dnešnému dňu dosiahol 39 ľudí. Pomer hlavného hereckého obsadenia filmu je 4 ku 5 v prospech Česka,“ približujú tvorovia.

Inšpirovaný sériou SAW

Celá hlavná časť filmu vznikala v priestoroch D1 multifunkčného obslužného centra v Senci neďaleko Bratislavy. Nakrúcanie trvalo 15 dní a aktuálne prebiehajú dokončovacie práce. Zaujímavosťou je, že pri prvtonom predstavení príbehu a scenára hercom, nikto nevedel odhadnúť, ako sa celý film skončí a k akým dejovým zvratom dôjde. A aj preto je originalita tohto diela jedným z hlavných dôvodov, prečo sa k projektu The Show upísali české a slovenské hviezdy.

Námet filmu vznikol v hlave produkčného, keď počas jedného víkendu všetkých 8 dielov hororovej filmovej série SAW. Povedal si, že niečo podobné pokojne môže vzniknúť aj v slovenskom prevedení, akurát to chcel tršoku viac vyšperkovať.

„K vytvoreniu The Show ho neinšpirovala brutalita vo filmoch, ale to, ako tvorcovia série dokázali využiť málo lokácií a originálne zápletky,“ približujú tvorcovia filmovej novinky, aká v česko-slovenskej kinematografii nemá obdoby.

Režisér hercov emočne týral hudbou

Aj keď The Show pred kamerami vznikal len 15 dní, jeho produkcia nebola jednoduchá, práve naopak. Každý z hercov chcel podať čo najlepší výkon. V tomto im veľmi pomáhal aj režisér Pánek. Keďže chcel docieliť, aby sa herci čo najviac vžili do svojich postáv a dali zo seba čo najviac emócií, púšťal im na pľaci počas prestávok rôznu, prevažne depresívnu hudbu. Hudba k americkému filmu Joker pritom vraj bola základom.

To malo napríklad za následok, že herečka Petra Bučková sa do svojej úlohy vcítila tak intenzívne, že pri natáčaní jednej scény v návale emócií ohla kovovú konštrukciu klietky. Štáb preto musel pozastaviť nakrúcanie, aby sa uistil, že je herečka v poriadku a neublížila si. Našťastie, nič sa nestalo.

Vzniká vďaka crowdfundingu

Česko-slovenská novinka The Show vzniká vďaka equity crowdfundingu, čo znamená, že za 20 eur (v prepočte zhruba 540 CZK) môže ktokoľvek získať podiel z tohto filmu a následne na ňom profitovať, keď bude uvedený do distribúcie, alebo sa ho podarí predať. Počet podielov je, samozrejme, limitovaný na 4500, z čoho si 2000 nechávajú tvorcovia a zvyšných 2500 je určených pre verejnosť. V čase produkcie filmu sa predalo 829 podielov a k dispozícii je 1671 podielov, ktoré môžete získať aj vy. K dnešnému dňu film finančné podporilo aj prostredníctvom kúpy podielov 234 ľudí.

Ako to celé funguje, sa dozviete na oficiálnom webe produkčnej spoločnosti Business Art Production.

Článok vznikol v spolupráci s Business Art Production.