Seriálová Zuzana prehovorila o svojich začiatkoch v Sľube. Adriana Brnčalová prezradila, čo jej bolo nepríjemné zahrať

Herečku Adrianu Brnčalovú si mnohí pamätajú ako študentku zo seriálu Pán profesor. Teraz však 24-ročná herečka stvárňuje hlavnú postavu Zuzany v obľúbenom dobovom seriáli Sľub. Tam zažíva rôzne radosti i strasti života a v súčasnosti sa nachádza v ľúbostnom trojuholníku s Igorom a Michalom, ktorých stvárňujú jej hereckí kolegovia.

Najnovšie odbehla Adriana Brnčalová z natáčania, aby zasadla do BEKIMOVHO HORÚCEHO KRESLA. V ňom Bekimovi porozprávala o svojej minulosti, napríklad o tom, ako bola kedysi čašníčkou, no prezradila viac aj o svojej hereckej kariére a o tom, že by si chcela zahrať v horore. Verných fanúšikov Sľubu však určite budú najviac zaujímať informácie zo zákulisia ich obľúbeného seriálu.

Museli ho rozplakať

Adriana začala pekne od začiatku. Priznala, že jej spočiatku robilo problém učenie textov, no teraz jej stačí, ak si párkrát prečíta repliky, vyskúša si ich s hereckými kolegami a ide jej to ako po masle. „Mením si,“ odpovedala herečka na otázku, či si môže zmeniť niektoré slová tak, aby jej viac pasovali a boli pre ňu prirodzenejšie.

Následne sa jej Bekim spýtal, či sa niekedy pomýlila a či spravila nejaké veľké brepty. „Bolo ich veľmi veľa,“ priznala Adriana pobavene. Napríklad namiesto „spečatiť manželstvo“ povedala „upečatiť manželstvo“.

Núdzu navyše nemá ani o nepríjemné scény. Hneď, ako sa jej Bekim spýtal, či bola nejaká scéna, ktorú jej bolo nepríjemné zahrať, z jej úsmevu vytušil odpoveď. „Bolo viac takých scén,“ prezradila seriálová Zuzana a hneď uviedla aj príklad: „Napríklad som takú mala s malým dieťaťom, ktoré muselo plakať. A ono neplakalo. Tak sme ho nasilu rozplakali.“

Následne prezradila aj to, ako sa im to podarilo. Do pozadia totiž postavili jeho mamu a kázali sa jej prechádzať, aby na ňu raz videlo a inokedy zas nie. Zabralo to a dieťatko sa rozplakalo. „Držala som ho na rukách a ono tak ryčalo, že som sa potom celá triasla,“ priznala herečka.