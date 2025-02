Schytáva ranu za ranou a bude to len horšie. Diváci Dunaja, k vašim službám ľutujú jednu z postáv, boja sa, že všetko stratí

Nejedna postava v tomto seriáli má neľahký osud. Nielenže zúri vojna, ale postavy si robia prieky medzi sebou a niekedy dokonca aj činy s najlepšími úmyslami končia katastrofou. Niektorým postavám tak neostáva nič iné, než sa obetovať pre vyššie dobro a to sa stalo aj teraz.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viackrát sme vás informovali o nových zápletkách a pároch v deviatej sérii Dunaja, k vašim službám. Niektoré majú u divákov úspech, iné ich nezaujali alebo im dokonca prekážajú. Väčšina sa však zhodla, že sú radi, že Magda konečne prostredníctvom Lacka našla lásku. Ich príbeh sa však čoraz viac komplikuje.

Schytáva ranu za ranou

Nie je to tak dávno, čo sme písali, že v seriáli zazvonia svadobné zvony a diváci sa konečne tohto momentu dočkali. Manželský zväzok však neuzavrel žiadny zo zaľúbených párov. Práve naopak. Villiam a Magda sa zosobášili, aby ochránili rodinu Urbanovcov a zároveň preto, aby mohla Magda ostať v meste a nebola prevelená inam.

Laco zatiaľ o tejto novinke nevie, hoci sa očakáva, že sa to môže dozvedieť tým najhorším spôsobom – z novín, aspoň tak to vyplýva z ukážky k ďalšej epizóde. To však nie je jediný dôvod, prečo majú diváci o tento pár obavy.

„Niektoré dámy si maľujú ružovú budúcnosť s objektmi svojho záujmu, zatiaľ čo iné zjavne svoju lásku strácajú alebo sa cítia byť sklamané svojím partnerom. Niekto si nečakane vyhodí z kopýtka, inému vezme blízkeho človeka smrť a niekto sa chystá sám ukončiť cudzí život,“ znie popis k jedenástej epizóde.

Spolu s ukážkou tak naznačuje, že by mohla mať postava Laca ešte krutejší osud a Magdu úplne opustí.

„Ľutujem Magdu,“ reaguje diváčka na ukážku. „Nebola úprimná voči Lackovi. Mala mu o Vilovi povedať skôr, ako sa to dočíta!“ píše ďalšia. Potom sa však konverzácia zvrtla na inú časť ukážky a detail, ktorý neunikol pozorným divákom. „Vyzerá to tak, že Matúš bude chcieť zastreliť Laca,“ stálo v komentári.

Druhý divák rovno konštatuje: „Matúš zrejme zastrelí Lacka.“ Tretia píše: „Vyzerá to tak, že Matúš bude strieľať jedného odbojára za druhým, ale rada by som sa mýlila.“ Iná zas oponuje: „Čo písali, tak bude zranený alebo postrelený jeden člen z odboja. Takže Matúš asi Laca len ťažko zraní.“