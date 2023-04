Schválila eutanáziu pre deti do 12 rokov: Táto európska krajina umožnila milosrdnú smrť pre malé deti

Holandská vláda v piatok schválila eutanáziu pre deti vo veku do 12 rokov. Umožní tým milosrdnú smrť pre malé deti, ktoré „neznesiteľne a beznádejne“ trpia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Deti vo veku viac ako 12 rokov už môžu požiadať o eutanáziu, povinný je však rodičovský súhlas až dovtedy, kým nedosiahnu 16 rokov. Legálne je to aj pre deti do jedného roka, tiež so súhlasom rodičov.

Nové rozhodnutie kabinetu prišlo po rokoch žiadostí holandských lekárov, ktorí apelovali, aby sa znížila súčasná veková hranica pre eutanáziu 12 a viac rokov.

Zmena predpisov si vyžaduje, aby vláda upravila existujúci protokol, parlament ju nemusí schváliť. „Kabinet pracuje na systéme ukončenia života pre deti vo veku do 12 rokov, ktoré neznesiteľne a beznádejne trpia,“ uviedlo holandské ministerstvo zdravotníctva.

Každoročne sa bude eutanázia využívať u „malej skupiny približne piatich až desiatich detí…, pre ktoré nie sú žiadne také možnosti paliatívnej starostlivosti, čo by im priniesli úľavu od utrpenia, a ktoré podľa očakávania v dohľadnej budúcnosti zomrú“, spresnilo ministerstvo.

Nové zmeny pre deti od jedného do 12 rokov zaradia Holandsko k Belgicku, ktoré sa v roku 2014 stalo prvou krajinou na svete, kde schválili zákon umožňujúci eutanáziu pre malé deti – ale so súhlasom dieťaťa.

Holandský protokol však hovorí, že ak dieťa nie je schopné dať súhlas, eutanáziu je možné uskutočniť s povolením rodičov a po konzultácii s lekárom, uviedol pre AFP hovorca ministerstva zdravotníctva Axel Dees.

Pomoc smrteľne chorým deťom

Nové pravidlo prichádza po rokoch debát a stavali sa proti nemu aj dve kresťanské strany vo vládnej koalícii premiéra Marka Rutteho.

„Je to veľmi zložitá téma, ktorá sa zaoberá trýznivými situáciami, aké človek neželá nikomu,“ vyhlásil minister zdravotníctva Ernst Kuipers. „Som rád, že po intenzívnych konzultáciách so všetkými účastníckymi stranami sme dospeli k riešeniu, ktorým môžeme pomôcť týmto smrteľne chorým deťom, ich rodičom a tiež ich praktickým lekárom,“ dodal.

Holandsko a susedné Belgicko sa v roku 2002 stali prvými krajinami na svete, ktoré legalizovali eutanáziu. Podľa údajov vlády bolo v roku 2022 v Holandsku usmrtených eutanáziou vyše 8700 ľudí. Väčšina z nich trpela nevyliečiteľnou rakovinou.