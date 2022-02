Satelitné snímky ukazujú zintenzívnenie aktivity ruských vojsk, velitelia údajne dostali rozkazy pripravovať inváziu

Jednotky, ktoré sa nachádzali v posádkach, podľa nich zaujímajú pozície v teréne, informovala v nedeľu televízia CNN.

Satelitné zábery urobila v nedeľu súkromná americká firma Maxar Technologies. Podľa jej zhodnotenia „bolo severozápadne od Belgorodu a v blízkosti miest Soloti a Valujki v Rusku zaznamenaných viacero nových rozmiestnení obrnenej techniky a vojakov v teréne“.

Tieto mestá sa nachádzajú vo vzdialenosti do 35 kilometrov od ruskej hranice s Ukrajinou, píše CNN.

„Táto nová aktivita predstavuje zmenu v štruktúre doteraz pozorovaného nasadenia bojových skupín (tanky, obrnené transportéry, delostrelectvo a podporná technika). Až donedávna bola väčšina nasadení pozorovaná najmä pri existujúcich vojenských posádkach a výcvikových priestoroch alebo v ich blízkosti,“ uviedla firma Maxar.

Tábory a zhromaždiská sú prázdne

„Dnes (nedeľa) väčšina bojových jednotiek a podpornej techniky zo Soloti odišla a v celej oblasti je vidieť rozsiahle stopy vozidiel a niekoľko konvojov obrnenej techniky,“ píše sa vo vyhlásení.

Nové zábery ukazujú, že tábory alebo zhromaždiská, v ktorých sa minulú nedeľu 13. februára nachádzali ruské jednotky v značnom počte, sú teraz pomerne prázdne.

„Niektoré zariadenia boli tiež umiestnené východne od neďalekého Valujki na poli približne 15 kilometrov severne od ukrajinskej hranice,“ vyplýva z analýzy Maxaru.

CNN uvádza, že počas víkendu separátne geolokalizovala viacero vídeí z regiónu, ktoré zachytávali dlhé kolóny s tankami, bojovými vozidlami pechoty a húfnicami presúvajúce sa vidieckymi oblasťami v prihraničnej Belgorodskej oblasti.

„Severozápadne od Belgorodu je tiež vidno viacero nových rozmiestnení v teréne, pričom veľká časť techniky a vojakov je umiestnená v lesnatých oblastiach alebo v ich blízkosti,“ doplnil Maxar s tým, že tieto jednotky sú rozostavené približne 30 kilometrov od hranice. Snímky ukazujú aj ďalšie jednotky umiestnené v poľnohospodárskych alebo priemyselných oblastiach.

Ruskí velitelia údajne dostali rozkazy pripravovať inváziu

Vláda Spojených štátov má spravodajské informácie, podľa ktorých ruskí velitelia pri hraniciach s Ukrajinou dostali rozkazy pokračovať v príprave invázie. S odvolaním sa na vládne zdroje o tom v nedeľu informovali americké médiá.

Na základe týchto informácií z uplynulého týždňa prezident USA Joe Biden v piatok vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin prijal rozhodnutie o útoku na Ukrajinu, uviedli noviny New York Times a televízia CBS.

Zmienené rozkazy však podľa zdrojov neznamenajú, že je ruský vpád na Ukrajinu nevyhnutný, pretože pokyny na prípravu útoku by mohli byť stiahnuté, prípadne by mohlo ísť aj o dezinformácie zamerané na uvedenie USA a ich spojencov do omylu, uviedla televízia CNN.

Z informácií amerických tajných služieb tiež podľa správ vyplýva, že 40 až 50 percent z vyše 150.000 ruských vojakov neďaleko ukrajinskej hranice umiestnili do bojových formácií a mohli by začať útok v priebehu niekoľkých dní. K týmto jednotkám patria údajne aj ruskí záložníci, ktorí by po invázii mohli vytvoriť okupačnú armádu.

Biden sa v nedeľu podľa Bieleho domu zišiel s členmi svojej Rady pre národnú bezpečnosť. Na zasadnutí sa hovorilo o najnovšom vývoji v súvislosti s posilňovaním ruskej armády pri hranici s Ukrajinou. Biden v nedeľu popoludní oznámil, že pocestuje do štátu Delaware, kde býva jeho rodina. Len krátko na to však plány zmenil s tým, že zostane vo Washingtone. Dôvody Biely dom nešpecifikoval, napísala agentúra DPA.