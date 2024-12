Šaško prezradil, kedy predstaví riešenie situácie s výpoveďami lekárov. Platí, že rozpočtové možnosti sú obmedzené

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) bude o situácii v zdravotníctve obsiahlejšie informovať na rokovaní vlády tento týždeň. Komplexné riešenie súvisiace s výpoveďami lekárov predstaví po rokovaní tripartity 9. decembra. Informoval o tom médiá.

Šaško tvrdí, že k rozpočtu bude predkladať pozmeňujúce návrhy. Pripravuje aj návrh nevyhnutných legislatívnych úprav, ktoré zabezpečia plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom Slovensku, ktorého vypracovanie mu zadala vláda. „Platí, že rozpočtové možnosti sú obmedzené. Snažím sa hľadať a vyhovieť v maximálnej možnej miere požiadavkám lekárskych odborárov,“ povedal Šaško. Zopakoval, že lekárski odborári trvajú na plnení celého memoranda uzavretého medzi nimi a vládou.

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda. Zároveň žiadajú, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

Rokoval o možnej výstavbe centra na liečbu onkologicky chorých detí

Minister tiež v Holandsku rokoval s finančnými partnermi a projektantami o možnej výstavbe centra na liečbu onkologicky chorých detí na Slovensku. Má ísť o podobnú inštitúciu, ako je Centrum princeznej Máximy v holandskom Utrechte, s ktorým má Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) podpísané memorandum, informuje spravodajkyňa TASR. Šaško je súčasťou delegácie prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý je v Holandsku na jednodňovej pracovnej ceste.

„Verejne deklarujem, že počas tohto volebného obdobia sa koncová nemocnica v Bratislave začne stavať, to znamená, že sa začne kopať. Súčasťou toho komplexného riešenia musí byť aj riešenie pokiaľ ide o NÚDCH. Som presvedčený, že počas tohto volebného obdobia sa konečne začne stavať,“ deklaroval šéf rezortu zdravotníctva.

Hľadá kreatívne spôsoby financovania

V súvislosti s financovaním povedal, že hľadá kreatívne spôsoby financovania. Za zaujímavú možnosť považuje úvery z holandskej strany. „Určite je to zaujímavá možnosť, ale my potrebujeme spraviť strategické rozhodnutia, lebo tých možností je tam naozaj viacero,“ poznamenal Šaško.

NÚDCH spolupracuje s Centrom princeznej Máximy na medicínskej báze už niekoľko rokov. Dochádza k výmene personálu a poznatkov, zúčastňujú sa na spoločných medzinárodných onkologických štúdiách. Zo Slovenska sa do holandskej inštitúcie posielajú aj vzorky a na základe vyšetrení v genetickom či špecializovanom laboratóriu nastavujú pacientom liečbu, priblížil šéf NÚDCH Peter Bartoň. Dúfa, že dôjde k prehĺbeniu vzťahov aj vzhľadom na výstavbu novej nemocnice.

„Myslím si, že čokoľvek, čo sa urobí a pohne sa nejaký projekt vpred, tak to bude pre detského pacienta veľkým prínosom. Či už to bude nový pavilón a následne rekonštrukcia starej nemocnice, alebo úplne nová nemocnica na zelenej lúke, je rozhodnutím politikov a rozhodnutím na vyššej úrovni,“ skonštatoval Bartoň. Deklaruje, že urobí všetko pre to, aby takéto centrum vzniklo. „Od zajtra začíname na tom pracovať a urobím všetko pre to, aby v dohľadnom čase boli aj nejaké hmatateľné výsledky,“ poznamenal šéf NÚDCH. Nová inštitúcia je podľa neho potrebná z kapacitných dôvodov. Argumentuje aj nárastom čakacích lehôt a liečení detí v správnom čase.