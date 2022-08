Sardínia prichádza s ponukou, aká sa neodmieta. Ak sa sem prisťahujete, môžete dostať až 15 000 eur

Taliansko patrí medzi obľúbené turistické destinácie Slovákov. Mnohé dedinky sú však na pokraji vyhynutia a starostovia robia všetko pre to, aby prilákali nových obyvateľov. Tí, ktorí sa sem presťahujú a splnia niekoľko jednoduchých podmienok, môžu dostať dotáciu až do výšky 15 000 eur.

Dotácie do výšky 15 000 eur

Predstavte si, že by ste mohli začať nový život v slnečnom Taliansku a ešte by vám za to niekto aj zaplatil. Ako píše portál LAD Bible, Sardínia prichádza s neodolateľnou ponukou v snahe prilákať nových obyvateľov do menších miest. Pre ľudí, ktorí tu nájdu nový domov, má vláda pripravené dotácie až do výšky 15 000 eur. Celkovo na tento projekt vyčlenila takmer 45 miliónov eur.

Samozrejme, má to háčik. Peniaze, ktoré dostanú, musia prisťahovalci využiť na kúpu alebo renováciu nehnuteľnosti na Sardínii. Výška grantu nesmie presiahnuť viac ako polovicu z celkovej sumy, ktorú človek za nehnuteľnosť zaplatí. Navyše, nehnuteľnosť sa musí nachádzať v niektorom z miest, ktoré má v súčasnosti menej ako 3 000 obyvateľov. Ako informuje Travel Tomorrow, trvalým obyvateľom Sardínie sa musíte stať najneskôr do 18 mesiacov po príchode.

Sardínsky prezident Christian Solinas sľubuje, že ostrov sa môže stať skvelým miestom pre tých, ktorí sa sem prisťahujú a rozhodnú sa založiť si tu rodinu či biznis. K tomu, aby oblasť rástla a rozvíjala sa, je však potrebné podporiť najviac znevýhodnené oblasti. Krajina musí urobiť maximum pre to, aby sa ich podarilo opätovne zaľudniť.

Založte si tu vlastný biznis

Toto nie je ani zďaleka prvý prípad, kedy sa Taliansko snaží prilákať nových obyvateľov. Vláda okrem toho bojuje aj s nedostatkom pracovných síl a minulý mesiac oznámila, že bude rozdávať sezónnym, ale aj domácim pracovníkom jednorazové príspevky vo výške 200 eur.

Čo sa týka zahraničných pracovníkov, tí sa o bonus môžu uchádzať v prípade, ak splnia niekoľko podmienok. Jedna z nich hovorí, že o bonus sa môžu uchádzať zamestnanci, ktorí svoj pobyt v Taliansku nahlásili ešte pred 1. júlom tohto roka.

Minulý rok zas Kalábria novým obyvateľom sľubovala odmeny do výšky 28 000 eur. Vláda dúfa, že priláka najmä produktívnych ľudí mladších ako 40 rokov. Tí tu môžu rozbehnúť vlastný biznis alebo sa zamestnať v niektorom z odvetví, ktoré nutne potrebuje ďalšie šikovné ruky.